В Госдуме рассказали о полезных грибах на даче

Около дачи часто можно встретить полезные грибы — опята осенние, сообщил NEWS.ru председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Специалист посоветовал собирать только молодые грибы на здоровых деревьях и хранить не более нескольких дней.

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"Опенок осенний, известный также как Armillaria mellea, занимает особое место среди съедобных грибов. Своей популярностью он обязан нежному сладковатому вкусу и аромату. Эти грибы широко используются в европейской, особенно итальянской, кухне, их добавляют в салаты, соусы и гарниры. Опенок осенний содержит целый комплекс витаминов, включая витамин D, минералы, такие как кальций, калий и магний, а также аминокислоты и жирные кислоты", — отметил Чаплин.

Гриб, по словам депутата, помогает укрепить иммунитет, снижает уровень холестерина и сахара в крови, улучшает обменные процессы и поддерживает здоровье сердца и сосудов. Опята обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Считается, что гриб помогает очищать печень и улучшать ее функции.

"Основные советы по сбору и хранению опенка осеннего: во-первых, изучите особенности гриба. Перед тем как отправиться за грибами, изучите, как выглядит съедобный опенок. В случае сомнений лучше обратиться за советом к опытным грибникам, которые помогут отличить его от ложных опят. У последних отсутствует «юбочка» или «воротничок» под шляпкой, поэтому лучше избегать сбора старых грибов, где эти признаки могут исчезнуть", — посоветовал депутат.

Чаплин советует выбирать молодые, неповрежденные грибы, растущие на здоровых деревьях. Перед сбором необходимо осмотреть каждый гриб на наличие червей и других вредителей. После сбора грибы опята нужно очистить от почвы мягкой щеткой и съесть в течение нескольких дней. Хранить грибы необходимо в холодильнике в закрытых пластиковых пакетах не более двух суток.

"Для длительного хранения грибы можно заморозить. После чистки и нарезки их следует разложить в пластиковые пакеты или контейнеры и поместить в морозильник. Еще один способ сохранения опенка — сушка. Грибы нужно нарезать на тонкие ломтики и сушить в хорошо проветриваемом месте или используя специальную сушилку для грибов. Соблюдая эти простые правила, вы сможете наслаждаться богатым вкусом и полезными свойствами опенка осеннего, не выходя далеко за пределы своей дачи", — заключил Чаплин

Ранее диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала NEWS.ru, что белый гриб, шампиньоны, лисички и мацутакэ обладают ценными питательными свойствами и являются самыми полезными видами грибов. По ее словам, белый гриб содержит значительное количество белка, углеводов, диетических волокон, витаминов групп В, D, Е, минералов, таких как калий, фосфор, магний, железо, и антиоксиданты. Более того, грибы укрепляют иммунитет.