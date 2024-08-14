Рецепт вяленого арбуза в дегидраторе

Лето — пора арбузов. А еще это время для экспериментов. Так что если у вас имеется дегидратор (он же сушилка для овощей), то обязательно приготовьте вяленый арбуз! Это полезная закуска, богатая витаминами С и группы В и антиоксидантами.

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Ингредиенты

Арбуз — 3–5 кг;

Лимон — 2-3 шт. (необязательно).

Способ приготовления

Арбуз промойте, поделите на четыре части и нарежьте треугольниками толщиной 1–2 см. Срежьте корочки.

Выжмите лимонный сок. При желании обмакните в него арбузные дольки с обеих сторон. Это придаст вяленому арбузу приятную кислинку.

Выложите треугольнички на сетки дегидратора. В идеале подложите под них силиконовые листы или пергаментную бумагу, чтобы дольки не прилипли к сетке. Расположите ломтики арбуза так, чтобы они не наслаивались друг на друга.

Сушите при температуре 55–60 градусов минимум 18 часов. В процессе периодически переворачивайте треугольнички.

Вяленый арбуз готов! Храните сушеные ломтики в контейнере в холодильнике.

Простое и полезное лакомство можно подавать к кофе или чаю и использовать как альтернативу чипсам.

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