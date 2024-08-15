Какое варенье опасно есть

Старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева рассказала, как правильно готовить варенье, а какое будет опасно для здоровья.

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Эксперт объяснила, что варенье теряет свои полезные свойства при длительной варке. Самый лучший способ — сделать сырое варенье, то есть перекрутить ягоды или фрукты с сахаром. Такое варенье сохраняет свои витамины, но хранить его можно только в холодильнике.

— Можно выбрать варку-пятиминутку. Такие рецепты тоже есть, — добавила эксперт в комментарии «Радио 1».

Диетолог добавила, что варенье должно храниться не более года, потому что в нем накапливается крайне опасный для здоровья компонент — оксиметилфурфурол. Это опасное соединение, возникающее при разложении сахара в присутствии органических кислот. Вещество может привести к развитию опухолевых заболеваний.

Также нельзя есть варенье, на поверхности которого появилась плесень. Опасны токсины, которые плесень выделила. Они вредны для печени, желудка.

До этого Татьяна Солнцева рассказала, что варенье нельзя считать источником витаминов и минералов, потому что их количество в продукте не удовлетворяет суточную потребность человека, так как часть полезных веществ погибает при варке.