«Афиша» и justfood объявляют август пикников
Весь август «Афиша» — гид по развлечениям в городе — будет публиковать подборки мест, мероприятий и занятий, с которыми лето 2024 запомнится навсегда. Разумеется, одним из занятий будет пикник — в парке, у озера, в кинотеатре под открытым небом или на фестивале.
Если захотите устроить бранч на природе, о еде уже позаботился сервис доставки здорового питания justfood. До 25 августа перед выходными на сайте сервиса вы найдете перекус для пикника.
Каждую неделю новый:
● сэндвич с печеными грибами, тыквой и шпинатом;
● кесадилья с индейкой, вялеными томатами и авокадо;
● такос с курицей и овощами.
Все блюда приготовлены по нормам ВОЗ: без сахара, жарки, консервантов и с выверенным уровнем соли. Еда упакована в газозаместительную среду, ее можно безопасно хранить более двух дней.
Как заказать перекус для пикника:
1. зайдите на сайт justfood.pro — в Премиум-меню на 1500 и 2000 ккал или в интернет-магазин custom.justfood.pro;.
2. найдите блюдо с наклейкой «Возьмите с собой на пикник»;
3. закажите его до 12:00 четверга — тогда курьер привезет перекус в пятницу утром, и вы возьмете его на пикник в выходные.
Первые идеи для яркого августа ищите в Telegram-канале «Афиши» и в подборке на afisha.ru. Выбирайте лучшие занятия и места для пикника, берите с собой justfood — и живите свое лучшее лето.