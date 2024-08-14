Варенье из дыни: запасаем на зиму

Зимой нам часто не хватает ярких красок, особенно в еде. Чтобы сохранить немного летнего солнца для холодной зимы, предлагаем сделать заготовку варенья из дыни по очень простому рецепту.

Ингредиенты:

дыня «торпеда» — 1 кг мякоти;

сахар — 1 кг.

Дынную мякоть нарезать небольшими кусочками со стороной около 1 см, пересыпать сахаром в глубоком тазу и оставить на ночь. Затем поставить таз на плиту, довести до кипения на большом огне. После чего убавить огонь и варить смесь 5 минут. Остудить, снова поставить на плиту, дождаться закипания смеси и проварить ее 5 минут. И еще раз повторить процедуру. Простерилизовать банки и разлить в них горячее варенье из дыни, закатать и убрать на хранение.

Калорийность на 100 г: 215,5 ккал.

БЖУ: 0,3/0,15/53,5.

Время приготовления: 1 день.

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