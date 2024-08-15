Готовим прессгурку: шведскую закуску из маринованных огурцов
Прессгурка — это классическое блюдо шведской кухни. Благодаря особому методу приготовления огурцы становятся невероятно хрустящими и ароматными. Этот рецепт прост в исполнении и не займет много времени.
Ингредиенты
Свежие огурцы — 500 г;
Уксус (9%) — 100 мл;
Сахар — 2 ст. л.;
Соль — 1 ч. л.;
Вода — 200 мл;
Свежий укроп — по вкусу.
Способ приготовления
Огурцы тщательно вымойте и нарежьте тонкими кружочками. Если огурцы крупные, можно удалить кожуру.
Выложите нарезанные огурцы в миску, посыпьте солью и оставьте на 10–15 минут, чтобы они пустили сок. Затем аккуратно слейте выделившуюся жидкость.
В отдельной емкости смешайте воду, уксус и сахар. Хорошо перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.
Залейте огурцы подготовленным маринадом, добавьте нарезанный укроп. Поставьте огурцы под легкий пресс и оставьте в холодильнике на 2–3 часа.
Прессгурка готова! Подавайте ее охлажденной в качестве закуски или гарнира.
Полезная информация о прессгурке:
Калорийность — 40 ккал на 100 г;
Время приготовления — около 3–4 часов (включая время в холодильнике).