В каких лесах растут самые полезные грибы

Больше всего полезных грибов в нынешнем сезоне растет в лиственных, смешанных и хвойных лесах, рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин для NEWS.ru. По его словам, в лесах Подмосковья можно найти лисички, валуи, сыроежки и молодые белые грибы в ельниках.

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После дождей леса Подмосковья ожили, и грибники могут начинать охотиться за своим уловом. Уже появились первые красные мухоморы, предвещающие богатые грибные урожаи. В лесах можно найти различные виды грибов: лисички, валуи, сыроежки и молодые белые грибы в ельниках, — отметил собеседник издания.

Самыми урожайными районами Московской области депутат назвал Волоколамский, Истринский и Ленинский. Также граница между Рузским и Одинцовским районами славится своими белыми грибами, уточнил он.

Знатоки грибов найдут белые грибы в лиственных, смешанных и хвойных лесах, на прогретых опушках и вдоль лесных тропинок, особенно в местах, где есть зеленый мох. Также можно обнаружить следующие виды грибов: подберезовик — в смешанных и лиственных лесах, груздь и волнушка — под березами, подосиновик — в лесах с осинами и тополями, — поделился глава Союза дачников.

Кроме того, лето расценивается как сезон для заготовки лекарственных трав. Подмосковье богато на такие растения, как аптечная ромашка, иван-чай, тысячелистник, двудомная крапива, василёк, зверобой и многие другие, подчеркнул Чаплин.

Важно правильно определять растения, чтобы избежать сбора редких и защищенных видов. Травы лучше собирать в умеренных количествах, избегая территорий заповедников и национальных парков, а также мест рядом с дорогами и промышленными объектами, предупредил депутат.

Ранее диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко обратила внимание, что белый гриб, шампиньоны, лисички и мацутакэ обладают ценными питательными свойствами и по праву считаются самыми полезными. По ее словам, белый гриб содержит значительное количество белка, углеводов, диетических волокон, витаминов групп В, D, Е и минералов.