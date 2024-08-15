Названы температуры, при которых в любом мясе погибнут все микробы

Для уничтожения всех микробов мясо должно пройти термическую обработку, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. По ее словам, большинство болезнетворных микроорганизмов гибнут при температуре выше 60 градусов.

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Мясо должно пройти хорошую термическую обработку. Большинство бактерий погибает при температуре выше 60°С. Баранину, говядину и свинину следует готовить при температуре в середине куска минимум 63 градуса, фарш из тех же видов мяса — не ниже 71 градуса, мясо курицы, индейки, утки — не ниже 74 градусов, — заявила врач.

Ранее Сухорукова рассказала, что сырое мясо хранится в холодильнике от одного до пяти дней в зависимости от его вида. В то же время заморозка продукта заметно увеличит срок хранения — вплоть до девяти месяцев, уточнила она. По ее словам, хранить мясо нужно отдельно от других продуктов, чтобы они не соприкасались.

Врач-терапевт Яна Шмелева ранее заявила, что мясо можно заменить соевыми продуктами. По ее словам, в меню также можно добавить грибы, баклажаны и бобовые. При этом, как подчеркнула специалист, животный белок в полной мере нельзя заменить растительным.