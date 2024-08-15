Худшие способы хранения огурцов

Огурцы нельзя хранить в пакетах, так как они быстро начинают гнить, сообщила в беседе с NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Она пояснила, что оптимальной температурой хранения огурцов считается 12-14 градусов Цельсия.

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Огурцы благодаря высокому содержанию влаги достаточно восприимчивы к способу хранения. Оптимальной температурой хранения огурцов считается 12-14 градусов Цельсия, вдали от других овощей, ускоряющих их созревание, в частности томатов. При комнатной температуре огурцы хранятся всего 1-2 дня, а в холодильнике, особенно в полиэтиленовом пакете, они быстро начинают гнить, — сказала эксперт.

Врач отметила, что продуктовое соседство с такими плодами как томаты, дыни, яблоки, киви, груши, персики и перцы для огурцов могут быть губительно за счет выделения этилена, ускоряющего созревание.

Нежелательно на длительное хранение оставлять огурцы с поврежденной кожицей, так как это способствует ускорению их порчи. Огурцы неплохо хранятся в бумажных пакетах, в герметичных контейнерах или индивидуально завернутые в пищевую пленку, — пояснила гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Анастасия Тараско рассказала, что, выбирая между арбузом и дыней, нужно обратить внимание на их калорийность. По ее словам, несмотря на схожий состав, арбуз менее калорийный.