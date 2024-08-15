Названы не сочетаемые с грибами продукты

При употреблении грибов следует учитывать их пищевую совместимость с другими продуктами, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья, заявила NEWS.ru диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко. По ее словам, грибы не стоит сочетать с молоком, алкоголем, кисломолочными продуктами и цитрусовыми фруктами. Диетолог отметила, что сочетание грибов с молоком может вызвать пищеварительные расстройства.

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Молоко может замедлить процесс переваривания грибов и вызвать дискомфорт в желудке. Употребление грибов в сочетании с алкоголем также может вызвать пищеварительные проблемы и негативно сказаться на общем самочувствии. Алкоголь может усилить действие токсинов, содержащихся в некоторых грибах, и вызвать отравление, — рассказала Лазуренко.

Она подчеркнула, что некоторые люди могут испытывать дискомфорт в желудке при одновременном употреблении грибов и свежих кисломолочных продуктов, таких как йогурт или кефир. Это сочетание может вызвать брожение и газообразование в кишечнике. При этом, по словам Лазуренко, приготовление сливочных соусов, при котором молочные продукты, например сметана или сливки, проходят термическую обработку может быть неплохой находкой.

Употребление грибов вместе с цитрусовыми фруктами, такими как апельсины или лимоны, также может вызвать пищеварительные проблемы у некоторых людей. Кислота, содержащаяся в цитрусовых, может раздражать слизистую оболочку желудка, а сам продукт способен поменять вкус грибов, — добавила диетолог.

Ранее Лазуренко рассказала, что белый гриб, шампиньоны, лисички и мацутакэ обладают ценными питательными свойствами и являются самыми полезными видами грибов. По ее словам, белый гриб содержит значительное количество белка, углеводов, диетических волокон, витаминов и минералов.