Грибы-убийцы: топ 10 самых ядовитых грибов в России

В разгар сезона сбора грибов необходимо ознакомиться с наиболее опасными их видами. Умение различать ядовитые грибы и съедобные крайне важно для предотвращения тяжелых случаев отравления. Как распознать «лесных убийц» и не отравиться сообщает Life.

Зуб дьявола

Крайне ядовитый гриб отличается кроваво-красными каплями на своей поверхности. Произрастает преимущественно в европейских и североамериканских лесах. Недавно был обнаружен в Нижнем Новгороде, а значит теперь этот редкий вид можно встретить на территории России.

Бледная поганка

До 90% смертельных отравлений грибами в стране происходит из-за бледной поганки. Ее легко перепутать с такими съедобными грибами, как белая и зеленая сыроежки, рядовка или шампиньон. Может привести к гибели человека даже при минимальном употреблении.

Мухоморы

Мухомор — менее опасный из-за своего вида. Эти грибы хорошо узнаваемы и обладают неприятным запахом. Содержат аматоксины, которые могут вызвать серьезные поражения печени. Рекомендуется избегать любого контакта с ними.

Галерина окаймленная

Галерину легко перепутать с опятами. Он несет угрозу для здоровья человека из-за содержания аматоксинов, которые приводят к некрозу клеток печени. Симптомы интоксикации становятся заметными через 6-30 часов после его употребления.

Говорушка беловатая и восковатая

Невзирая на свой безобидный вид, этот небольшой гриб при употреблении вызывает серьезные поражения нервной системы. Токсины в составе говорушки вызывает отравление с возможным летальным исходом у людей.

Паутинник красивейший

Содержит орелланин, который приводит к необратимым изменениям функции почек, оказывает влияние на органы дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. Первые симптомы отравления могут появится лишь спустя несколько дней после его употребления в пищу.

Волоконница Патуйяра

Гриб представляет смертельную угрозу, так как в его составе содержится очень высокая концентрация мускарина. Сильнодействующие токсины оказывают влияние на нервную систему и способны вызвать паралич. Его легко можно перепутать с майской рядовкой или шампиньонами.

Лепиота коричнево-красная

Его легко спутать с безобидными шампиньонами, однако уровень токсичности таков, что даже минимальная доза способна привести к серьезному отравлению или повреждению печени. Симптомы интоксикации могут появится уже через 10 минут.

Сатанинский гриб («лесной черт»)

Внешне напоминает съедобный боровик, однако характерные яркие окраски на срезе предупреждают о потенциальной опасности. Употребление этого гриба способно привести к серьезному отравлению и может завершиться смертельным исходом.

Решеточник красный

Уникальный гриб с внешностью в виде красной сетки вызывает любопытство. Однако следует воздержаться от попыток прикоснуться к нему. Яды этого гриба до конца не исследованы, но уже установлено, что они представляют потенциально смертельную угрозу для людей. Занесен в Красную книгу.

Правила безопасности при сборе грибов

Не трогайте и не срывайте грибы, которые вам неизвестны.Не проверяйте на вкус, не лижите грибы в лесу. Есть древний миф, что если лизнуть гриб и он не горчит — значит, он съедобен. Это неправда. Не верьте и еще одному мифу, что после отваривания грибов концентрация ядов уменьшается. По возможности ходите за грибами только с опытными грибниками. Соблюдайте правило «Сомневаешься — не бери».