Как долго можно хранить арбуз

Арбузы можно хранить до четырех-шести месяцев в соответствующих условиях и при надлежащей транспортировке и продаже, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Анастасия Тараско. По ее словам, при этом необходимо внимательно оценивать целостность ягоды.

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Если арбуз был собран в августе, то он вполне может храниться до ноября. Это не противоречит установленным нормам и правилам. Другой вопрос, что при покупке необходимо обратить внимание на целостность арбуза: нет ли гнили, неприятного запаха. Кора должна быть целой и сухой, а условия хранения должны быть подходящими, — подчеркнула диетолог.

Она добавила, что помещение для хранения арбузов должно хорошо проветриваться и обрабатываться.

При этом нет такого понятия, как «переспелый арбуз». Ягода просто может быть гнилой и заплесневевшей, и в таком случае ее ни в коем случае нельзя есть. Такое может произойти и в августе, и через неделю после сбора, поэтому покупателю стоит внимательно оценить внешний вид арбуза: гнилой и поврежденный может привести к сильному отправлению, объяснила Тараско.

По ГОСТу арбузы должны быть зрелые, целые, здоровые, чистые, имеющие форму, окраску и блеск, которые характерны зля зрелых плодов этой ягоды.

Они имеют ярко выраженный рисунок коры, поверхность блестящая, усик и плодоножка усохшие, мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнениий, сладкая на вкус, — подытожила специалист.

Ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал: чтобы вырастить арбуз на балконе, нужно верно выбрать грунт и ухаживать за ягодой. По его словам, это может сделать любой, кто разбирается в вопросе.