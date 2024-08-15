Как приготовить варенье из дынных корок: пошаговый рецепт

Купили дыню? Не спешите избавляться от срезанных корочек: они могут стать основой необычного и вкусного десерта. Рассказываем, как приготовить варенье из дынных корок.

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Ингредиенты

Дынные корки (без мякоти и кожуры) — 800 г

Сахар — 300 г

Лимонная кислота — ½ ч. л.

Способ приготовления

Удалите с дынных корок мякоть и кожуру. Нарежьте корки квадратиками, выложите в глубокую емкость и засыпьте сахаром. Перемешайте, накройте крышкой или пищевой пленкой, уберите в холодильник на четыре-пять часов. За это время корки пустят сок.

Поставьте засахаренные корки на огонь, всыпьте лимонную кислоту. Помешивая, доведите до кипения и варите пять — семь минут, затем оставьте остывать на два часа.

Снова доведите варенье до кипения, готовьте пять минут и оставьте на два часа. Повторите эту же процедуру в третий раз.

Распределите горячее варенье по стерильным банкам, закатайте, заверните в плотную ткань и дайте остыть.

Варенье из дынных корок готово!