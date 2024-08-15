Как спасти еду от пищевой моли

Спасти продукты питания от пищевой моли можно, если хранить, например, крупу только в стеклянной таре, рассказала NEWS.ru старший преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения Елена Никифорова. Она объяснила, что у личинки способны прогрызать пакеты.

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"Пищевая моль или огневки использует крупы, муку и сухофрукты для пищи и жилья, из-за чего продукты портятся. Если вы купили зараженную крупу или у вас дома летает взрослое насекомое, нужно выбросить зараженный продукт и хорошо помыть места хранения, чтобы убрать сохранившиеся кладки яиц и куколок", — заявила Никифорова.

По ее словам, при покупке круп необходимо обратить внимание на посторонние вкрапления, небольшие комочки, тонкие паутинки — это признаки заражения пищевой молью еще на элеваторе или складах. Собеседница напомнила, что подобный продукт нельзя покупать.

"Если купленный продукт вызывает подозрения — прокалить в духовке при температуре 80-120 Цельсия в течение 30 минут или поместить на ночь в морозилку (мука), так как яйца и куколки огневок не выживают при низких и высоких температурах. Это же можно сделать после покупки в профилактических целях", — добавила Никифорова.

Собеседница отметила, что если гражданин купил чистый продукт, а признаки заражения появились после длительного хранения дома, значит, в жилище завелась пищевая моль, а крупы лучше выбросить. Она добавила, что в холодное время года муку или крупу допускается хранить на балконе, так как при низких температурах личинки не развиваются.