Британские исследователи совершили прорыв в сыроделии, разработав технологию создания плесени различных цветов для производства сыра. Эта инновация открывает новые горизонты в мире гастрономии и может существенно повлиять на вкусовые характеристики сыров с плесенью.

Группа ученых из Ноттингемского университета успешно модифицировала штаммы плесневых грибов, что позволило получить плесень не только традиционного синего или зеленого цвета, но и ряда других оттенков.

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Цвет плесени оказывает непосредственное влияние на вкусовой профиль сыра. Так, светлые оттенки плесени придают сыру более мягкий и нежный вкус. С другой стороны, коричневая плесень имеет яркий и острый вкус.

Подробнее об этом рассказал в своем видео Сергей Малоземов.