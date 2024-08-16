Соленый арбуз за один день: быстрый рецепт закуски

Соленый арбуз — это необычное лакомство, которое можно легко приготовить летом. Наш рецепт поможет быстро и легко засолить арбуз всего за один день, сохранив его сочность.

Ингредиенты

Спелый арбуз (лучше взять маленький) — 1 шт.

Вода питьевая — 1 л

Соль — 2 ст. л.

Сахарный песок — 1 ст. л.

Уксус 9% — 2 ст. л.

Листья смородины или вишни — по вкусу

Острый перец — по желанию

Способ приготовления

Арбуз как следует вымойте, разрежьте на кусочки произвольной формы. Корку оставьте, удалите семечки.

В кастрюле смешайте воду, соль, сахарный песок и уксус. Дождитесь, пока смесь закипит, перемешайте, уберите с плиты. Дайте слегка остыть, чтобы маринад был горячим, но не обжигающим.

В предварительно подготовленную емкость уложите кусочки арбуза, чередуя их с листьями смородины или вишни, и, если хотите, добавьте несколько колечек острого перца для пикантности.

Залейте в банку маринад так, чтобы он полностью покрыл все содержимое. Закройте плотно вашу емкость, оставьте закуску примерно на сутки при комнатной температуре.

После суток арбуз готов к употреблению. Подавайте его как необычную закуску или в качестве гарнира к мясным блюдам.

Делимся интересными сведениями о соленом арбузе:

калорийность — 30 ккал на 100 г;

время приготовления — около 1 дня (включая маринование).

Этот рецепт соленого арбуза за один день — отличный способ удивить гостей и разнообразить ваше меню. Наслаждайтесь необычным вкусом!

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