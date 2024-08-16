Соленый арбуз за один день: быстрый рецепт закуски

Соленый арбуз за один день: быстрый рецепт необычной закуски
Соленый арбуз — это необычное лакомство, которое можно легко приготовить летом. Наш рецепт поможет быстро и легко засолить арбуз всего за один день, сохранив его сочность.
Ингредиенты
- Спелый арбуз (лучше взять маленький) — 1 шт.
- Вода питьевая — 1 л
- Соль — 2 ст. л.
- Сахарный песок — 1 ст. л.
- Уксус 9% — 2 ст. л.
- Листья смородины или вишни — по вкусу
- Острый перец — по желанию
Способ приготовления
Арбуз как следует вымойте, разрежьте на кусочки произвольной формы. Корку оставьте, удалите семечки.
В кастрюле смешайте воду, соль, сахарный песок и уксус. Дождитесь, пока смесь закипит, перемешайте, уберите с плиты. Дайте слегка остыть, чтобы маринад был горячим, но не обжигающим.
В предварительно подготовленную емкость уложите кусочки арбуза, чередуя их с листьями смородины или вишни, и, если хотите, добавьте несколько колечек острого перца для пикантности.
Залейте в банку маринад так, чтобы он полностью покрыл все содержимое. Закройте плотно вашу емкость, оставьте закуску примерно на сутки при комнатной температуре.
После суток арбуз готов к употреблению. Подавайте его как необычную закуску или в качестве гарнира к мясным блюдам.
Делимся интересными сведениями о соленом арбузе:
- калорийность — 30 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 1 дня (включая маринование).
Этот рецепт соленого арбуза за один день — отличный способ удивить гостей и разнообразить ваше меню. Наслаждайтесь необычным вкусом!
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