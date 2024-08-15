Рецепт для похудения: шоколадный мусс с малиной

Во время похудения часто хочется съесть чего-нибудь сладенького. Многие себе это запрещают, а напрасно, ведь можно приготовить вкуснейший десерт без вреда для фигуры — всего 65 ккал на 100 граммов. Вот рецепт шоколадного мусса с малиной.

© unsplash

На четыре порции вам потребуется 450 г ряженки, 10 г желатина, 100 мл воды, чайная ложка цикория, столовая ложка какао-порошка, две столовых ложки меда и 100 г малины.

Подготовьте желатин, лучше возьмите быстрорастворимый мелкий. Замочите его в холодной воде, размешайте и оставьте на пять минут для набухания. Ориентируйтесь на инструкцию на упаковке и на пропорции, указанные на упаковке.

В глубокую миску выложите ряженку, добавьте цикорий, какао и мед. Все хорошо перемешайте. Растопите желатин на небольшом огне и тонкой струйкой введите в ряженку, помешивая. Не допускайте кипения желатина.

На дно стаканчиков выложите малину или любую другую ягоду, залейте малину ряженкой с какао и цикорием. Уберите баночки в холодильник на 30 минут. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что виноградно-яблочный десерт отлично подойдет на полдник или станет отличным дополнением на званом ужине. Это блюдо готовится очень быстро и просто. В нем всего 92 ккал на 100 граммов. Вот его рецепт.