Как хранить урожай зимой и продлить жизнь овощам

Лето близится к концу, и скоро садоводы соберут свой последний в сезоне урожай. Выращенные собственными силами овощи и фрукты можно сохранить на всю зиму и даже до весны, если выбрать для них правильные условия хранения. Как это сделать, «Вечерней Москве» рассказал агроном Михаил Воробьев.

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По его словам, овощи и фрукты всегда лучше хранить при низкой положительной температуре — в холодильнике или подвале. Проще всего переносят длительные сроки кабачки и тыквы.

— Нужно дождаться их полного созревания, когда их кожура будет трудно царапаться ногтем. В этом случае они могут храниться в обычных комнатных условиях практически до следующего лета, — рассказал эксперт.

Яблоки зимних сортов следует хранить в холодильнике при температуре от трех до пяти градусов тепла. Они могут «продержаться» до весны.

— Морковь можно положить в ящик и присыпать ее песком слоями: слой песка, слой моркови, слой песка, слой моркови. Затем ящик нужно закопать сантиметров на 20–30 в землю, а сверху положить еловые веточки, чтобы не привлекать мышей, — посоветовал агроном.

Таким образом морковь может спокойно храниться до весны. Когда она будет выкопана, она будет свежей, как будто ее только собрали. В это время в магазинах этот овощ стоит немало, добавил эксперт.

— Еще легко хранить топинамбур — есть такая клубневая культура. Точнее, его вообще никак не нужно хранить — он прекрасно чувствует себя зимой в земле. Поэтому урожай выкапывают весной, как только оттает почва, — сообщил Воробьев.

Осенью топинамбур не слишком актуален, потому что в это время года и так много других овощей. А вот весной он будет очень кстати. Топинамбур можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты, супы, жарить, тушить. Он хрустящий и обладает запахом семечек.

— Заморозить можно все что угодно — и кабачки, и грибы. Последние обычно отваривают, чтобы они уменьшились в объеме. И в таком виде замораживают, причем бульон отдельно (его можно добавить в куриный суп), а грибы отдельно, — порекомендовал собеседник «ВМ».

Также можно заморозить всевозможные ягоды, которые сейчас есть в лесах и на грядках. Очень легко переносят хранение клюква и брусника. У них в составе есть естественный консервант — бензойная кислота.

— Их можно залить обычной водой или, что приятнее, сахарным сиропом, и поставить в холодильник. Больше ничего не нужно добавлять. Там постепенно происходит обмен сахара и брусничных ароматических вкусовых веществ. Получается очень вкусный напиток, и ягода прекрасно сохраняется, — отметил эксперт.

Кроме того, у замороженных таким способом ягод улучшится вкус — они станут более сладкими, добавил Воробьев.