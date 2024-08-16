Врач объяснил, сколько нужно съесть огурцов, чтобы утолить жажду

Утолить жажду можно не только, выпив воды или другой напиток, но и съев продукт с большим содержанием жидкости. Одним из таких продуктов является огурец, рассказала телеврач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово».

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Известно, что этот овощ на 97% состоит из воды. Помимо этого в огурцах содержатся клетчатка, электролиты, в также кукурбитацин. Последний мешает образованию тромбов, что особенно актуально при сгущении крови из-за обезвоживания организма.

Поэтому огурец может предотвратить обезвоживание в жаркую погоду или после тренировки. Малышева отметила, для того, чтобы организм получил необходимое количество жидкости, нужно съесть один огурец, или 210 гр.

Между тем, известно, что избавить от жажды также может сельдерей. Помимо того, что он состоит на 97% из воды, в нем также есть витамины А, К, С и фолиевая кислота.

Арбуз, мякоть которого на 91% состоит из воды, может не только утолить жажду, но и голод. Правда, эксперты напоминают, что в нем помимо прочего много сахара, поэтому за количеством съеденного арбуза лучше проследить.

Ранее эксперт рассказали, как правильно выбирать арбузы и дыни, сколько арбуза и дыни можно съесть за раз, не навредив себе, а также сообщили, кому стоит ограничить их употребление, чтобы не навредить своему здоровью. Речь о людях с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом.

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