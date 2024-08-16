Эксперт рассказал, как выбрать лучшее мороженое

На что нужно обращать внимание при покупке мороженого, чтобы оно было не только вкусным, но и полезным, рассказала «Газете.Ru» менеджер отдела исследований и разработок мороженого «Инмарко» Татьяна Славец.

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«Перед покупкой мороженого первое, на что стоит обратить внимание, это процент жирности. Он установлен Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" и показывает, какой именно десерт находится перед покупателем. Для пломбира — 12-20%; сливочного — 8-11,5%; молочного — 0,5-7,5%», — начала эксперт.

Она также добавила, что при покупке мороженого стоит отдавать предпочтение крупным производителям, которые дорожат своей репутацией.

«На таких фабриках молоко и другое молочное сырье проходят многоэтапные проверки на соответствие требованиям пищевой безопасности: нормам по микробиологическим, органолептическим и физико-химическим показателям. Также крупные производители работают с проверенными поставщиками сырья, которые обеспечивают его высокое качество, — отметила Славец.

В магазинах можно найти десерты с орехами, шоколадом, кусочками фруктов и т.д. Эти ингредиенты, помимо внесения вкусового разнообразия, по мнению эксперта, должны также отвечать критериям качества.

«Например, шоколад обязан быть хрустящим, и, как ни странно, даже если это шоколадная крошка, вкус какао-бобов все равно должен отчетливо ощущаться. Правильно выбранное мороженое способно не только охладить в жару, но и принести пользу организму. Например, сливочное мороженое с мягкой карамелью и попкорном сможет стать полноценным и полезным перекусом за счет содержания в попкорне клетчатки», — рассказала разработчик.

А при выборе фруктового льда, по мнению эксперта, надо изучить состав.

«При его выборе стоит изучить состав: качественный десерт должен изготавливаться из фруктового или ягодного сока и натуральных красителей, например, экстрактаводоросли спирулины или концентрированного сока свеклы», — объяснила она.

Славец также призвала не покупать мороженое, упаковка которого вздулась.

«Стоит с настороженностью отнестись к мороженому в открытой упаковке. До сих пор в некоторых киосках предлагаются стаканчики в такой подаче, но покупатель не может быть до конца уверен, в каких условиях они хранились и как транспортировались. Вздутая упаковка также должна быть сигналом к тому, чтобы не покупать продукт. Это может свидетельствовать о том, что мороженое подвергалось разморозке и испортилось», — отметила разработчик.

Проверить качество мороженого также можно по его консистенции.