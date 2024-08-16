Рецепт сладкого алкогольного напитка в арбузной «чаше»

Крюшон — это холодный алкогольный коктейль, сочетающий винную и коньячную горчинку с фруктовой сладостью. Он идеально подходит для вечеринок. А если вы намерены произвести впечатление на гостей, то подайте его в арбузной «чаше». Рассказываем, как приготовить вкуснейший крюшон в арбузе.

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Ингредиенты

Арбуз средний (4–5 кг) — 1 шт;

Яблоки (любой сорт) — 2 шт;

Персик — 1 шт;

Сахар белый — 100 г или по вкусу;

Белое сухое вино — 750 мл;

Белое полусладкое вино — 750 мл;

Коньяк — 100 мл;

Фруктовый ликер — 100 мл;

Лед.

Способ приготовления

Фрукты и ягоды промойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Далее нарежьте персик и яблоки дольками.

Выложите фрукты и ягоды в глубокую емкость, всыпьте сахар, влейте ½ бутылки сухого вина. Уберите смесь в холодильник на два часа. За это время сахар должен раствориться.

Тщательно вымойте арбуз. Срежьте верхнюю часть и через получившееся отверстие удалите мякоть (но не выбрасывайте ее). У вас получится вместительная арбузная «чаша». Оставшуюся мякоть нарежьте кружочками или кубиками, косточки удалите.

Влейте в арбуз настойку с фруктами. Следом положите нарезанную мякоть, залейте остатками алкоголя. Перед подачей добавьте лед.

Крюшон в арбузе готов! Разлейте коктейль по стаканам с помощью половника.

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