Диетолог перечислил мифы, связанные с арбузом

Август — сезон арбузов. Уличные развалы предлагают фрукты на любой вкус, естественно, большинство ждет, пока будет выбор из арбузов и дынь, которые обожают и дети, и взрослые. При этом арбуз не так прост, как может показаться. Диетолог Алексей Герасимов рассказал нам о самых популярных мифах об арбузах, некоторые из них — вовсе не выдумки. Будьте осторожны при выборе!

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Миф 1. Августовские арбузы — лучшие

Это совсем не миф. Известный факт — арбуз зреет не меньше трех месяцев, хотя сегодня вывели сорта, которые созревают чуть быстрее. Именно поэтому вы можете встретить арбузы на прилавках уже в июне, если бахчеводы озаботились ранней высадкой. Но ранние арбузы будут совсем не такими сладкими и крупными, как августовские. Наш эксперт советует проявить терпение и все же дожидаться арбузов в конце лета, чтобы избежать разочарования.

Миф 2. «Девочки» вкуснее

Знаете ли вы, что арбузы часто делят на два пола? Приверженцы этой теории искренне считают, что «девочки»-арбузы куда вкуснее «мальчиков». Пусть это звучит жутковато, это действительно миф. Как говорит Алексей, плод арбуза завязывается на женских цветках, а мужские необходимы лишь для опыления. В результате, арбуз в любом случае спеет «девочкой». Но на этот факт вообще не стоит опираться и тем более спрашивать о поле ягоды у продавца — он вам не скажет, так как сам вряд ли в курсе.

Миф 3. Семечки арбуза опасны

Здесь есть доля правды. По сути, в семечках арбуза содержится много витаминов и жиров, которые даже полезны для нашего организма, однако, увлекаться семечками ягоды не стоит. Так как в каждой дольке довольно много семечек, вы можете запросто забить желудок косточками, а перевариваются они очень непросто. Может возникнуть необходимость в помощи врача, поэтому лучше не рисковать здоровьем и семечки вычищать, особенно если даете арбуз детям.

Миф 4. Арбузы запрещены беременным

Если у вас нет аллергии на арбуз, можно не придерживаться этого правила, но все же лучше проконсультироваться со своим врачом. В мякоти арбуза содержится фолиевая кислота, которая необходима для правильного формирования плода. Также арбуз богат железом и витаминами группы В. Бояться отеков тоже не стоит — если у вас ранее не было проблем с обменными процессами и движением лимфы, едва ли арбуз станет причиной задержки жидкости.