Как правильно выбрать грибы на рынке

В конце августа начинается грибной сезон. Лесные грибы появляются на рынках. Разбираемся, как правильно их выбирать, чтобы не пришлось обращаться за медицинской помощью.

© Родной город

Известно, что грибы богаты клетчаткой, минералами и витаминами. При выборе важно смотреть, чтобы у них не было скользкой шляпки, трухлявой ножки и неприятного запаха. Это признак старых перезревших грибов.

Проверить качество можно, если нажать на гриб, он должен сохранять свою форму и не выделять жидкости, сообщает издание «Волга-Медиа.ру».

Отметим, что отравиться можно и безопасными на вид грибами, ведь они впитывают опасные вещества, как губки. Определить на глаз, где они росли, невозможно. Поэтому лучше попросить у продавца заключение санитарного врача о безопасности продукции.

Также не стоит забывать, что грибы не рекомендуют употреблять детям и взрослым со слабым иммунитетом, а также тем, у кого есть проблемы с ЖКТ.