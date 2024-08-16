Эксперт рассказал, как заготовить чеснок

Как заготовить чеснок, чтобы хватило на всю зиму? 3 самых популярных способа
Агроном Мармулев: хорошо храниться будет только молодой чеснок. В августе начинается сезон чеснока, когда дачники могут собрать богатый урожай, которого при грамотном распределении хватит на всю зиму. Но чтобы чеснок сохранил вкус и пользу, не пророс и не загнил, ещё нужно правильно его приготовить. О рабочих способах это сделать и рассказал специалист.
Как хранить чеснок
По словам кандидата сельскохозяйственных наук Алексея Мармулева, правильная заготовка чеснока начинается ещё на грядке. Чтобы чеснок долежал до весны, нужно его вовремя собрать — сразу же, как только сигнальные стрелки расцвели и лопнули, сообщил «Сиб.фм».
Если же чешуя на кожице у чеснока исчезла, а сама головка начала трескаться и разваливаться — значит, чеснок перезрел и хорошо храниться он уже не будет. Его лучше сразу определить в готовку и съесть в первую очередь.
Озимый чеснок дачники собирают ещё в конце июня — начале июля, он менее полезный, чем яровой. Яровой сохранит свою пользу до весны, однако урожайность у него низкая, поэтому не все дачники его выращивают.
Способы хранить чеснок
Сушить и хранить чеснок на солнце запрещено, он потеряет и вкус, и пользу.
В прохладном месте:
- Просушить, а затем помыть чеснок (если не мыли — то очистить от земли);
- Отрезать стебель и сушить в тени минимум 2 недели;
- Хранить в сухом и прохладном месте (при температуре примерно 5 градусов), подвал не подойдёт;
- Замораживать такой чеснок нельзя.
В банке:
- Чеснок нужно высушить и очистить;
- Затем посолить и заложить в банку;
- Банку оставить открытой, чтобы не завелась плесень.
В холодильнике:
- Чеснок можно оставить и в холодильнике;
- Доставать его только перед употреблением — в тепле такой чеснок может прорасти.
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