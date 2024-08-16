Эксперт рассказал, как заготовить чеснок

Агроном Мармулев: хорошо храниться будет только молодой чеснок. В августе начинается сезон чеснока, когда дачники могут собрать богатый урожай, которого при грамотном распределении хватит на всю зиму. Но чтобы чеснок сохранил вкус и пользу, не пророс и не загнил, ещё нужно правильно его приготовить. О рабочих способах это сделать и рассказал специалист.

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Как хранить чеснок

По словам кандидата сельскохозяйственных наук Алексея Мармулева, правильная заготовка чеснока начинается ещё на грядке. Чтобы чеснок долежал до весны, нужно его вовремя собрать — сразу же, как только сигнальные стрелки расцвели и лопнули, сообщил «Сиб.фм».

Если же чешуя на кожице у чеснока исчезла, а сама головка начала трескаться и разваливаться — значит, чеснок перезрел и хорошо храниться он уже не будет. Его лучше сразу определить в готовку и съесть в первую очередь.

Озимый чеснок дачники собирают ещё в конце июня — начале июля, он менее полезный, чем яровой. Яровой сохранит свою пользу до весны, однако урожайность у него низкая, поэтому не все дачники его выращивают.

Способы хранить чеснок

Сушить и хранить чеснок на солнце запрещено, он потеряет и вкус, и пользу.

В прохладном месте:

Просушить, а затем помыть чеснок (если не мыли — то очистить от земли);

Отрезать стебель и сушить в тени минимум 2 недели;

Хранить в сухом и прохладном месте (при температуре примерно 5 градусов), подвал не подойдёт;

Замораживать такой чеснок нельзя.

В банке:

Чеснок нужно высушить и очистить;

Затем посолить и заложить в банку;

Банку оставить открытой, чтобы не завелась плесень.

В холодильнике:

Чеснок можно оставить и в холодильнике;

Доставать его только перед употреблением — в тепле такой чеснок может прорасти.

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