Пошаговый рецепт кабачков с фаршем и сыром, запеченных в духовке

Фаршированные кабачки с фаршем и сыром получаются очень вкусными и сытными. Рассказываем, как запечь кабачки кружочками с фаршем в духовке.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

фарш (любой по вкусу) — 300 г;

твердый сыр — 100 г;

томат — 1 шт.;

луковица — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 2-3 ст. л.;

сметана (любой жирности) — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

петрушка — 2-3 веточки.

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 190 градусов.

Овощи и зелень промойте. Кабачки нарежьте кольцами. Их толщина должна быть около 3 см. С помощью ложки удалите мякоть не полностью, сохраняя дно. Кусочки кабачка превратятся в небольшие «мисочки». Измельчите ножом извлеченную мякоть.

Помидор нарежьте кружочками, сыр измельчите на терке, лук нарубите кубиками, чеснок — небольшими слайсами. Нашинкуйте листья петрушки (стебли не понадобятся).

Влейте масло в глубокую сковороду, разогрейте, всыпьте лук и готовьте 5 минут. Следом всыпьте мякоть кабачков и чеснок, жарьте 5 минут. Добавьте фарш, перец, соль. Жарьте 5 минут на сильном огне, не переставая помешивать. Всыпьте петрушку.

Застелите противень бумагой для выпекания. Выложите на него «кабачковые мисочки». Заполните их начинкой из овощей и мяса. Сверху выложите томатные кружочки. Смешайте сыр и сметану, выложите поверх помидоров.

Запекайте 20 минут под фольгой. Затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут.

Фаршированные кабачки готовы! Подавайте горячими.

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