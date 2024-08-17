От роллов до блинов: пять диковинных и несложных рецептов из кабачков

Рассказываем, как превратить "мемный" овощ во вкусное и ароматное угощение.

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Август - пора сезонных овощей, и одним из самых популярных в это время года, безусловно, являются кабачки. Эти удивительно универсальные плоды пользуются популярностью у хозяек, ведь их можно приготовить множеством способов - от жарки и тушения до запекания и даже выпечки.

Кабачки по праву считаются одними из самых полезных летних овощей. Они содержат большое количество витаминов, минералов и клетчатки, при этом отличаются низкой калорийностью. Кабачки богаты витаминами групп В, A и E , железом, калием, фосфором и магнием. Они хорошо усваиваются организмом и оказывают благотворное влияние на пищеварение.

Но, пожалуй, самое примечательное качество кабачков - их удивительная урожайность. Один куст способен дать до 10-15 кг плодов за сезон! Именно поэтому во многих семьях летом наблюдается настоящий "кабачковый ренессанс" - хозяйки пытаются найти всё новые и новые рецепты, чтобы справиться с обилием овощей.

Поэтому мы озадачились поиском аппетитных и простых рецептов, по которым можно приготовить летнее вкусное блюдо.

Кабачковые роллы

1 средний кабачок;

1 яйцо;

2 столовые ложки муки;

соль, перец по вкусу;

100 г творожного сыра;

100 г слабосолёной рыбы или копчёной курицы.

Кабачок нужно натереть на мелкой тёрке и отжать сок. Затем добавьте соль, перец, яйцо и муку. Всё хорошо перемешать и выложить получившуюся смесь на пергамент.

Отправьте в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Когда корж остынет, переверните его. Смажьте творожным сыром и выложите начинку. Затем сверните рулет и разрежьте его на кусочки.

Подаём блюдо со сметаной.

Кабачковые мини-тако

Лепёшки:

300 г натёртого кабачка;

2 яйца;

30 г рисовой муки;

60 г твёрдого сыра;

зелень;

соль, перец по вкусу.

Смешайте все ингредиенты, сформируйте небольшие лепёшки и выложите их на пергамент для выпечки. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Когда лепёшки будут готовы, дайте им остыть.

Начинку можно сделать из сметаны, зелени и чеснока. Для разнообразия можно добавить листья салата, помидоры и кусочки ветчины.

Кабачковая пицца

Тесто:

250 г очищенного кабачка;

1 яйцо;

3 столовые ложки пшеничной муки;

0,5 чайной ложки соли;

перец по вкусу.

Начинка:

1 столовая ложка майонеза (можно заменить на натуральный йогурт или томатный соус);

70 г твёрдого сыра;

1 помидор;

120 г ветчины, копчёной курицы или любого другого мяса;

зелень по вкусу.

Натрите кабачок на крупной тёрке, добавьте яйцо, просеянную муку, перец и соль по вкусу. Перемешайте всё до получения однородной массы без комочков.

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло. Выложите в сковороду кабачковое тесто, равномерно распределите его по поверхности сковороды диаметром 26 сантиметров. Убавьте огонь до минимума и готовьте, пока верх не схватится и не подрумянится. Затем смажьте верх тонким слоем майонеза.

Порежьте помидоры кружочками, а мясные изделия - как вам нравится. Натрите сыр на средней тёрке и посыпьте им верх пиццы. Сыр должен хорошо расплавиться.

Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне в течение 7-10 минут. Сыр должен полностью растопиться. Снимите с огня, посыпьте пиццу зеленью и сразу подавайте, пока сыр остаётся мягким и тягучим.

Кабачковые блинчики с сыром

250 г очищенного кабачка;

2 яйца;

100 г твёрдого сыра;

150 г пшеничной муки (можно заменить на рисовую);

200 мл молока;

соль, перец по вкусу.

Помойте кабачки и натрите их на мелкой тёрке или измельчите в блендере. В большой миске смешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Тесто должно быть не слишком густым - текучим, без комочков, как на обычные блины.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Половником налейте тесто и круговыми движениями распределите его по всей поверхности. Обжарьте блин с обеих сторон до золотистого цвета.

Подавайте горячие кабачковые блины с сыром с любым соусом на ваш вкус, полезнее всего их есть со сметаной. При желании можно украсить блюдо зеленью.

Кабачковая запеканка

600 г очищенных кабачков;

2 небольших помидора;

100 г твёрдого сыра;

150 г пшеничной муки;

2 яйца;

чеснок по вкусу;

соль, перец по вкусу;

зелень по вкусу.

Натрите кабачки на тёрке, посыпьте половиной чайной ложки соли и оставьте на пять минут. Затем отожмите кабачки.

Сыр натрите на тёрке, помидоры нарежьте колечками. В миске соедините кабачки, яйца, муку, соль, перец и чеснок (можно добавить зелень). Перемешайте.

Вылейте получившуюся смесь в форму, сверху выложите помидоры и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на один час. За пять минут до готовности посыпьте запеканку сыром и продолжайте выпекать.

Подавайте блюдо горячим с любимым соусом.

Несмотря на обилие "кабачкового" юмора - это действительно уникальный овощ, который можно использовать в самых разнообразных блюдах: от лёгких летних салатов до сытных вторых блюд. Нежная текстура и деликатный вкус делают кабачки незаменимым ингредиентом на любой кухне. Так что пока ваши соседи и родственники продолжают делиться с вами урожаем кабачков, не упускайте возможность побаловать себя и близких этим чудесным летним овощем!