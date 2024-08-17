От роллов до блинов: пять диковинных и несложных рецептов из кабачков

От роллов до блинов. 5 диковинных и несложных рецептов из кабачков
Рассказываем, как превратить "мемный" овощ во вкусное и ароматное угощение.
Август - пора сезонных овощей, и одним из самых популярных в это время года, безусловно, являются кабачки. Эти удивительно универсальные плоды пользуются популярностью у хозяек, ведь их можно приготовить множеством способов - от жарки и тушения до запекания и даже выпечки.
Кабачки по праву считаются одними из самых полезных летних овощей. Они содержат большое количество витаминов, минералов и клетчатки, при этом отличаются низкой калорийностью. Кабачки богаты витаминами групп В, A и E , железом, калием, фосфором и магнием. Они хорошо усваиваются организмом и оказывают благотворное влияние на пищеварение.
Но, пожалуй, самое примечательное качество кабачков - их удивительная урожайность. Один куст способен дать до 10-15 кг плодов за сезон! Именно поэтому во многих семьях летом наблюдается настоящий "кабачковый ренессанс" - хозяйки пытаются найти всё новые и новые рецепты, чтобы справиться с обилием овощей.
Поэтому мы озадачились поиском аппетитных и простых рецептов, по которым можно приготовить летнее вкусное блюдо.
Кабачковые роллы
- 1 средний кабачок;
- 1 яйцо;
- 2 столовые ложки муки;
- соль, перец по вкусу;
- 100 г творожного сыра;
- 100 г слабосолёной рыбы или копчёной курицы.
Кабачок нужно натереть на мелкой тёрке и отжать сок. Затем добавьте соль, перец, яйцо и муку. Всё хорошо перемешать и выложить получившуюся смесь на пергамент.
Отправьте в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Когда корж остынет, переверните его. Смажьте творожным сыром и выложите начинку. Затем сверните рулет и разрежьте его на кусочки.
Подаём блюдо со сметаной.
Кабачковые мини-тако
Лепёшки:
- 300 г натёртого кабачка;
- 2 яйца;
- 30 г рисовой муки;
- 60 г твёрдого сыра;
- зелень;
- соль, перец по вкусу.
Смешайте все ингредиенты, сформируйте небольшие лепёшки и выложите их на пергамент для выпечки. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Когда лепёшки будут готовы, дайте им остыть.
Начинку можно сделать из сметаны, зелени и чеснока. Для разнообразия можно добавить листья салата, помидоры и кусочки ветчины.
Кабачковая пицца
Тесто:
- 250 г очищенного кабачка;
- 1 яйцо;
- 3 столовые ложки пшеничной муки;
- 0,5 чайной ложки соли;
- перец по вкусу.
Начинка:
- 1 столовая ложка майонеза (можно заменить на натуральный йогурт или томатный соус);
- 70 г твёрдого сыра;
- 1 помидор;
- 120 г ветчины, копчёной курицы или любого другого мяса;
- зелень по вкусу.
Натрите кабачок на крупной тёрке, добавьте яйцо, просеянную муку, перец и соль по вкусу. Перемешайте всё до получения однородной массы без комочков.
Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло. Выложите в сковороду кабачковое тесто, равномерно распределите его по поверхности сковороды диаметром 26 сантиметров. Убавьте огонь до минимума и готовьте, пока верх не схватится и не подрумянится. Затем смажьте верх тонким слоем майонеза.
Порежьте помидоры кружочками, а мясные изделия - как вам нравится. Натрите сыр на средней тёрке и посыпьте им верх пиццы. Сыр должен хорошо расплавиться.
Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне в течение 7-10 минут. Сыр должен полностью растопиться. Снимите с огня, посыпьте пиццу зеленью и сразу подавайте, пока сыр остаётся мягким и тягучим.
Кабачковые блинчики с сыром
- 250 г очищенного кабачка;
- 2 яйца;
- 100 г твёрдого сыра;
- 150 г пшеничной муки (можно заменить на рисовую);
- 200 мл молока;
- соль, перец по вкусу.
Помойте кабачки и натрите их на мелкой тёрке или измельчите в блендере. В большой миске смешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Тесто должно быть не слишком густым - текучим, без комочков, как на обычные блины.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Половником налейте тесто и круговыми движениями распределите его по всей поверхности. Обжарьте блин с обеих сторон до золотистого цвета.
Подавайте горячие кабачковые блины с сыром с любым соусом на ваш вкус, полезнее всего их есть со сметаной. При желании можно украсить блюдо зеленью.
Кабачковая запеканка
- 600 г очищенных кабачков;
- 2 небольших помидора;
- 100 г твёрдого сыра;
- 150 г пшеничной муки;
- 2 яйца;
- чеснок по вкусу;
- соль, перец по вкусу;
- зелень по вкусу.
Натрите кабачки на тёрке, посыпьте половиной чайной ложки соли и оставьте на пять минут. Затем отожмите кабачки.
Сыр натрите на тёрке, помидоры нарежьте колечками. В миске соедините кабачки, яйца, муку, соль, перец и чеснок (можно добавить зелень). Перемешайте.
Вылейте получившуюся смесь в форму, сверху выложите помидоры и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на один час. За пять минут до готовности посыпьте запеканку сыром и продолжайте выпекать.
Подавайте блюдо горячим с любимым соусом.
Несмотря на обилие "кабачкового" юмора - это действительно уникальный овощ, который можно использовать в самых разнообразных блюдах: от лёгких летних салатов до сытных вторых блюд. Нежная текстура и деликатный вкус делают кабачки незаменимым ингредиентом на любой кухне. Так что пока ваши соседи и родственники продолжают делиться с вами урожаем кабачков, не упускайте возможность побаловать себя и близких этим чудесным летним овощем!