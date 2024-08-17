Эксперт по этикету рассказала, как есть арбуз и дыню

Арбузы и дыни правильно есть с помощью приборов, предварительно очищая ими каждый кусок от семечек. Об этом Москве 24 рассказала специалист по этикету Юлия Сильванская.

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По ее словам, по этикету и арбуз, и дыню подают на общем блюде уже нарезанными на дольки. Далее каждый может выбрать себе кусочек и переложить его в тарелку сервировочными щипцами. Если же их нет, крупный кусок с кожурой можно взять руками.

"А вот откусывать прямо от куска за столом не стоит. Хотя если мероприятие неформальное, скажем, пикник, на котором не предусмотрены столовые приборы, то этот вариант вполне подходящий", – отметила Сильванская.

Если же арбузы и дыни подают в виде некрупных кусочков, кубиками и уже без кожуры, то их можно есть с помощью вилки или шпажек.

"Только сначала кусочки надо переложить с общего блюда на персональную тарелку, если она имеется. Если же ее нет, допустимо есть их сразу с общего блюда", – заключила специалист.

Ранее эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова рассказала о самых частых ошибках за шведским столом. Она посоветовала не накладывать в одну тарелку как можно больше разнообразных блюд. Лучше пройтись, ознакомиться с ассортиментом блюд, а затем положить только то, что действительно хочется съесть.