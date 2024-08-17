Маринованные огурцы с семенами горчицы: пошаговый рецепт

Если вы раздумываете, как именно заготовить на зиму очередную партию овощей, предлагаем вам пошаговый рецепт маринованных огурцов с семенами горчицы.

Ингредиенты:

вода — 1,5 л;

огурцы — 1,5 кг;

сахар — 350 г;

уксус 9% — 350 мл;

соль — 3 ст. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

зерна горчицы — 2 ч. л.

Для приготовления маринада в кипящую воду добавить все специи, опустить огурцы маленького размера в жидкость и припустить в течение трех минут. Затем щипцами вынуть овощи из жидкости, уложить в стерилизованные банки, залить кипящим маринадом, закатать и оставить вверх дном под толстой тканью, пока заготовки полностью не остынут.