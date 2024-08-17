Маринованные огурцы с семенами горчицы: пошаговый рецепт
Если вы раздумываете, как именно заготовить на зиму очередную партию овощей, предлагаем вам пошаговый рецепт маринованных огурцов с семенами горчицы.
Ингредиенты:
- вода — 1,5 л;
- огурцы — 1,5 кг;
- сахар — 350 г;
- уксус 9% — 350 мл;
- соль — 3 ст. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- зерна горчицы — 2 ч. л.
Для приготовления маринада в кипящую воду добавить все специи, опустить огурцы маленького размера в жидкость и припустить в течение трех минут. Затем щипцами вынуть овощи из жидкости, уложить в стерилизованные банки, залить кипящим маринадом, закатать и оставить вверх дном под толстой тканью, пока заготовки полностью не остынут.
- Калорийность на 100 г: 20 ккал.
- БЖУ: 1,0/0,2/3,5.
- Время приготовления: 30 минут.