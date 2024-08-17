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Маринованные огурцы с семенами горчицы: пошаговый рецепт

Если вы раздумываете, как именно заготовить на зиму очередную партию овощей, предлагаем вам пошаговый рецепт маринованных огурцов с семенами горчицы.

Маринованные огурцы с семенами горчицы: пошаговый рецепт
© globallookpress.com

Ингредиенты:

  • вода — 1,5 л;
  • огурцы — 1,5 кг;
  • сахар — 350 г;
  • уксус 9% — 350 мл;
  • соль — 3 ст. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • зерна горчицы — 2 ч. л.

Для приготовления маринада в кипящую воду добавить все специи, опустить огурцы маленького размера в жидкость и припустить в течение трех минут. Затем щипцами вынуть овощи из жидкости, уложить в стерилизованные банки, залить кипящим маринадом, закатать и оставить вверх дном под толстой тканью, пока заготовки полностью не остынут.

  • Калорийность на 100 г: 20 ккал.
  • БЖУ: 1,0/0,2/3,5.
  • Время приготовления: 30 минут.
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