Ачичук: рецепт узбекского салата из помидоров

Ачичук — классическое блюдо узбекской кухни, которое отличается своей простотой и насыщенным вкусом. Салат идеально подходит в качестве легкой закуски или гарнира к мясным блюдам. Ароматный и острый, он легко готовится и добавляет блюдам восточный колорит. Попробуйте повторить наш рецепт.

Ингредиенты

Спелые помидоры — 500 г

Репчатый лук — 1-2 шт.

Соль — по вкусу

Красный молотый перец — по вкусу

Уксус (по желанию) — 1 ч. л.

Свежая кинза или базилик — для подачи

Приготовление

Вымойте помидоры и нарежьте их тонкими ломтиками. Лук очистите и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. Если хотите сделать вкус более мягким, замочите лук в холодной воде на несколько минут, а затем обсушите.

В большой миске смешайте нарезанные помидоры и лук. Посолите по вкусу и добавьте красный молотый перец для остроты. По желанию можно добавить немного уксуса для пикантности.

Выложите салат на блюдо, украсьте свежей кинзой или базиликом. Подавайте сразу после приготовления.

Вот еще полезная информация о блюде:

калорийность — 25 ккал на 100 г;

время приготовления — около 15 минут.

Ачичук — это идеальное дополнение к любому узбекскому блюду или просто легкий и свежий салат для лета. Наслаждайтесь этим ярким и сочным угощением!