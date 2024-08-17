Рецепт для похудения: куриный фарш с капустой в горшочке. Едим, и кг уходят

Куриный фарш с капустой готовится без добавления растительного масла и муки. При этом процесс приготовления не занимает много времени, а само блюдо не вредит фигуре — всего 66 ккал на 100 г.

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На две порции потребуется 300 г куриного фарша, 200 г белокочанной капусты, одна морковь, одна луковица, 200 мл воды или бульона, две столовые ложки сметаны, чайная ложка томатной пасты, соль и перец по вкусу, два лавровых листа.

Капусту нашинкуйте, но не очень тонко. Далее сложите ее в глубокую миску и залейте кипятком, оставьте на 10 минут.

В это время натрите морковь на крупной терке, а лук нарежьте удобным способом. Слейте воду с капусты и смешайте с луком и морковью. Посолите, поперчите.

Куриный фарш посолите и перемешайте. Готовим соус. В миске смешайте томатную пасту, сметану и бульон или воду.

В горшочки слоями выложите куриный фарш и капусту с овощами. В каждый горшочек добавьте лавровый лист и залейте томатно-сметанным соусом. Закройте горшочки крышками и прикройте фольгой.

Поставьте их в холодную духовку, а затем включите ее на 180 градусов. Запекайте блюдо около часа. Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Блюдо готово!

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