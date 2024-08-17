Сушим белые грибы: лучший способ без использования духовки

Сушеные белые грибы отлично подходят для соусов и супов в качестве добавки. При этом их легко можно засушить, не используя духовку.

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На сушку всегда отправляются молодые и крепкие белые грибы. Их шляпки должны быть твердыми, а губки под ними светлыми и плотными. Не сушите червивые грибы.

Мыть грибы перед сушкой не надо. Крупные грибы нарежьте на кусочки. Подвесьте на нитке грибы и оставьте их на улице в жаркий день в тени. Сушка естественным способом — лучший вариант, потому что так в грибах остается витамин D.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что перед засушиванием овощей и фруктов лучше нарезать их ломтиками. По ее словам, урожай лучше именно засушивать, чтобы сохранить полезные витамины, микроэлементы и минеральные вещества. Садовод объяснила, что для этого лучше всего подойдет электрическая сушилка. Чтобы высушить грибы, можно использовать специальные коврики, которые нагреваются до 40 градусов.

До этого глава Союза дачников Подмосковья депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в августе нужно успеть посадить редиску, укроп и зеленый лук. По его словам, редиска — одна из самых быстрорастущих культур.