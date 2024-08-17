Рецепт жаренных кабачков

Если у вас нет времени на заготовки, зато есть необходимость срочно приготовить вкусный обед, предлагаем самый простой рецепт. Кабачки, жаренные кружочками в муке на сковороде, понравятся всем членам семьи.

© unsplash

Ингредиенты:

Молочные кабачки — 1 кг;

Мука — 4 ст. л;

Соль — 1 ч. л;

Кайенский перец — по вкусу;

Сыр пармезан — 100 г;

Чеснок — 5 долек;

Подсолнечное масло — 5 ст. л.

Соль смешать с мукой в широкой неглубокой тарелке — это будет панировка. Дольки чеснока раздавить ножом, а затем мелко покрошить. Сыр натереть на мелкой терке. Кабачки лучше брать тонкие, их необходимо порезать поперек на пластины, опустить в блюдо с панировкой сначала одной, затем другой стороной, лишнюю муку стряхнуть.

Разогреть большую сковороду, обильно смазать подсолнечном маслом, убавить огонь до среднего и обжарить кабачки с обеих сторон до золотистого цвета. При необходимости после каждой партии кабачков можно подливать масло. Обжаренные кабачки выложить на большое блюдо, посыпать чесноком, кайенским перцем и сыром. Подавать кабачки, жаренные кружочками в муке на сковороде, можно горячими или теплыми.

Калорийность на 100 г: 88 ккал;

БЖУ: 1,1/6,0/6,7;

Время приготовления: 30 минут.

Ранее мы поделились рецептом маринованных кабачков по-корейски быстрого приготовления.