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Кабачки, жаренные кружочками в муке на сковороде

Если у вас нет времени на заготовки, зато есть необходимость срочно приготовить вкусный обед, предлагаем самый простой рецепт. Кабачки, жаренные кружочками в муке на сковороде, понравятся всем членам семьи.

Рецепт жаренных кабачков
© unsplash

Ингредиенты:

  • Молочные кабачки — 1 кг;
  • Мука — 4 ст. л;
  • Соль — 1 ч. л;
  • Кайенский перец — по вкусу;
  • Сыр пармезан — 100 г;
  • Чеснок — 5 долек;
  • Подсолнечное масло — 5 ст. л.

Соль смешать с мукой в широкой неглубокой тарелке — это будет панировка. Дольки чеснока раздавить ножом, а затем мелко покрошить. Сыр натереть на мелкой терке. Кабачки лучше брать тонкие, их необходимо порезать поперек на пластины, опустить в блюдо с панировкой сначала одной, затем другой стороной, лишнюю муку стряхнуть.

Разогреть большую сковороду, обильно смазать подсолнечном маслом, убавить огонь до среднего и обжарить кабачки с обеих сторон до золотистого цвета. При необходимости после каждой партии кабачков можно подливать масло. Обжаренные кабачки выложить на большое блюдо, посыпать чесноком, кайенским перцем и сыром. Подавать кабачки, жаренные кружочками в муке на сковороде, можно горячими или теплыми.

  • Калорийность на 100 г: 88 ккал;
  • БЖУ: 1,1/6,0/6,7;
  • Время приготовления: 30 минут.

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Еда