Рецепт жаренных кабачков

Кабачки, жаренные кружочками в муке на сковороде
Если у вас нет времени на заготовки, зато есть необходимость срочно приготовить вкусный обед, предлагаем самый простой рецепт. Кабачки, жаренные кружочками в муке на сковороде, понравятся всем членам семьи.
Ингредиенты:
- Молочные кабачки — 1 кг;
- Мука — 4 ст. л;
- Соль — 1 ч. л;
- Кайенский перец — по вкусу;
- Сыр пармезан — 100 г;
- Чеснок — 5 долек;
- Подсолнечное масло — 5 ст. л.
Соль смешать с мукой в широкой неглубокой тарелке — это будет панировка. Дольки чеснока раздавить ножом, а затем мелко покрошить. Сыр натереть на мелкой терке. Кабачки лучше брать тонкие, их необходимо порезать поперек на пластины, опустить в блюдо с панировкой сначала одной, затем другой стороной, лишнюю муку стряхнуть.
Разогреть большую сковороду, обильно смазать подсолнечном маслом, убавить огонь до среднего и обжарить кабачки с обеих сторон до золотистого цвета. При необходимости после каждой партии кабачков можно подливать масло. Обжаренные кабачки выложить на большое блюдо, посыпать чесноком, кайенским перцем и сыром. Подавать кабачки, жаренные кружочками в муке на сковороде, можно горячими или теплыми.
- Калорийность на 100 г: 88 ккал;
- БЖУ: 1,1/6,0/6,7;
- Время приготовления: 30 минут.
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