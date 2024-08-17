Как пожарить пельмени на сковороде, чтобы было вкусно: три рецепта

Жареные пельмени — это простое и сытное блюдо. Рассказываем, как пожарить пельмени на сковороде, чтобы было вкусно. Учтите, что предварительно размораживать пельмени не нужно.

© unsplash

Жареные пельмени с томатами и луком

Пельмени — 400 г;

Томаты — 2 шт;

Луковица — 1 шт;

Оливковое масло — 2 ст. л;

Соль, перец — по вкусу.

Влейте масло в сковороду, хорошо разогрейте. Всыпьте пельмени, жарьте по 5 минут на каждой стороне. Луковицу и томаты нашинкуйте небольшими кусочками. Сначала добавьте к блюду лук, соль и перец, жарьте 5 минут. Далее выложите помидоры и готовьте, накрыв крышкой, 10 минут на небольшом огне.

Жареные пельмени в сметане

Пельмени — 500 г;

Луковица — 1 шт;

Сметана (любой жирности) — 3 ст. л;

Растительное масло — 2 ст. л;

Соль, перец — по вкусу;

Вода — 125–150 мл.

Влейте масло в сковороду, хорошо разогрейте. Всыпьте пельмени, жарьте 10 минут. Нашинкуйте лук, всыпьте к будущему блюду, готовьте 3 минуты. Воду вскипятите и, не давая остыть, влейте к пельменям. Посыпьте солью и перцем, выложите сметану. Перемешайте и, накрыв крышкой, готовьте 10 минут.

Жареные пельмени под сырной шапкой

Пельмени — 450 г;

Твердый сыр (любой сорт) — 40 г;

Растительное масло — 2 ст. л.;

Свежая зелень — пучок;

Соль, перец — по вкусу;

Вода — 125–150 мл.

Влейте масло в сковороду, хорошо разогрейте. Всыпьте пельмени, жарьте по 5 минут на каждой стороне. Добавьте кипящую воду, соль и перец. Оставьте готовиться под крышкой на 10 минут. Сыр измельчите (ножом или на терке), зелень нашинкуйте. Посыпьте блюдо сыром, тушите под крышкой еще 5 минут. Распределите по тарелкам и украсьте зеленью.

Теперь вы знаете, как пожарить сытные, аппетитные и ароматные пельмени. Достаточно следовать приведенным рецептам, чтобы привычное блюдо заиграло новыми красками.