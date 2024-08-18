Как приготовить вкусную томатную пасту в домашних условиях

Томатная паста — это основа многих блюд, и приготовить ее дома совсем несложно. Домашняя паста получается более насыщенной и ароматной, чем покупная, и вы можете отрегулировать ее вкус по своему усмотрению.

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Ингредиенты

Спелые томаты — 3 кг; соль — 1 ст. л.; сахарный песок — 1 ч. л.; оливковое масло — 2–3 ст. л.; лавровый лист — 1 шт. (по желанию); чеснок — 2–3 зубчика (по желанию); свежие травы (базилик, орегано) — по вкусу.

Способ приготовления

Вымойте томаты, удалите плодоножки (белую часть) и нарежьте крупными кусками. Если хотите избавиться от кожуры, обдайте томаты кипятком и аккуратно снимите ее.

Пропустите томаты через мясорубку, комбайн или измельчите в блендере. Полученную массу протрите через марлю или сито, чтобы избежать попадания семечек и кусочков кожуры в готовый продукт.

Перелейте получившуюся томатную массу в емкость с толстым дном. Посолите, добавьте сахар и лаврушку.

Доведите до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите, периодически помешивая, около 2–3 часов. Масса должна значительно загустеть. За 15–20 минут до готовности добавьте измельченный чеснок и свежие травы. В конце приготовления добавьте оливковое масло и тщательно перемешайте.

Готовую пасту разлейте по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками.

Храните в прохладном месте.

Пищевая ценность и другая полезная информация:

калорийность — 40 ккал на 100 г; время приготовления — около 3-4 часов.

Эта домашняя томатная паста станет отличным дополнением к вашим кулинарным шедеврам. Ее насыщенный вкус подчеркнет любые блюда, будь то соусы, супы и запеканки.

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