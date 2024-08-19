Каким должно быть идеальное яблоко

При выборе яблок важно внимательно рассмотреть плоды, рассказали "РГ" в Роскачестве. Во-первых, они должны быть целыми, чистыми и крепкими на ощупь.

© Российская Газета

Кроме этого, от яблока не должно неприятно пахнуть, а на его поверхности - кожуре - не должно быть белого налета, темных пятен, червоточин, повреждений, вызванных насекомыми или болезнями, морщин, а также других признаков, которые свидетельствуют о начале увядания продукта. Идеальный плод должен быть средним по размеру, однако все зависит от сорта. Как правило, чем тяжелее плод, тем он сочнее.

Самые лучшие яблоки, конечно, из собственного сада, которые ничем не обработаны, подчеркнули в ведомстве. А это значит, что их можно есть с кожурой. В яблочной кожуре содержит много полезных веществ - пищевые волокна, витамины и антиоксиданты. Поэтому ее употребление полезно для здоровья. Однако в случае же с плодами, которые были приобретены в магазине, на рынке или с рук, неизвестно, где и как их выращивали, обратили внимание в Роскачестве.

Так, если яблоки привезли издалека, то на них скорее всего будет тонкий слой глянцевого покрытия, напоминающего воск. Оно необходимо для удержания влаги в плодах, но может навредить кишечнику. Отмыть это покрытие полностью (даже путем замачивания), к сожалению, невозможно. Поэтому, чтобы обезопасить себя, перед употреблением лучше всего срезать кожуру яблока тонким слоем, поскольку непосредственно под ней находится значительное количество калия.

Ну и наконец, перед тем, как купить яблоки, нужно определиться, что вы с ними планируете делать. Например, для выпечки и запекания мяса лучше подойдут кислые и твердые сорта, а для джема или варенья - мягкие и сладкие.