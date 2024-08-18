Врач рассказал об удивительном свойстве нарезанного лука в холодильнике

В нем есть летучие масла, которые обладают антиоксидантными свойствами и могут помочь сохранить некоторые продукты дольше. Таким наблюдением поделилась диетолог Лиза Афинская в своем Telegram-канале.

Например, мякоть авокадо быстро темнеет на воздухе, и уже на следующий день после нарезки, если его убрать в холодильник, выглядит не очень привлекательно. Однако это можно исправить, если хранить половинку авокадо вместе с луком. Чтобы это сработало, нужно нарезать очищенный лук на несколько частей и положить его в контейнер с другим продуктом.

- Плотно закройте контейнер крышкой и уберите его в холодильник, - рекомендует диетолог.

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