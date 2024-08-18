Как приготовить варенье из арбузных корок: самый простой рецепт

Собираетесь готовить варенье из арбуза? Не торопитесь избавляться от корочек: их можно использовать наравне с мякотью. Рассказываем, как приготовить варенье из арбузных корок в домашних условиях.

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Ингредиенты

Корки арбуза — 1 кг;

сахар — 400–500 г (или 2 стакана);

сода — 2–3 ст. л.

Способ приготовления

Очистите корки от мякоти и зеленой кожуры, нарежьте кубиками или прямоугольниками. Выложите в глубокую емкость, всыпьте соду, залейте водой и оставьте на 2 часа. Затем слейте воду и хорошо промойте корки. Благодаря этому они станут мягче.

Выложите корочки в глубокую кастрюлю. Влейте воду, доведите до кипения и еще раз промойте корки в дуршлаге.

Верните корочки в кастрюлю, засыпьте сахаром, разбавьте небольшим количеством воды и поставьте на слабый огонь. Готовьте от 40 до 60 минут.

Распределите горячее варенье по стерилизованным банкам, закройте и дайте остыть при комнатной температуре.

Арбузное варенье из корочек готово! Храните в холодильнике или погребе.