Рецепты на зиму: простые и вкусные заготовки от дачников

Конец лета — идеальное время для того, чтобы начинать готовить запасы на осень и зиму. Они позволяют сохранить урожай и наслаждаться им круглый год. URA.RU делится рецептами домашних заготовок от пермских дачников, которые помогут разнообразить ваше меню и порадовать близких в холода.

Маринованные зеленые помидоры «как в СССР»

Положите на дно трехлитровой банки чеснок, душистый и горький перец горошком, небольшой кусочек острого перца, лавровый лист, 2-3 веточки петрушки и чайную ложку семян горчицы. Затем уложите помидоры и залейте кипятком на 10-15 минут.

Слейте воду и приготовьте из нее рассол: в один литр воды добавьте одну столовую ложку соли и три столовые ложки сахара. Доведите до кипения. Залейте рассолом помидоры, добавьте две чайные ложки уксусной эссенции. Простерилизуйте в течение 20 минут, закройте крышкой, переверните и укутайте на ночь.

Соленые огурцы

Чтобы приготовить вкусные соленые огурцы, следуйте этим шагам. На один литр воды потребуется две столовых ложки с горкой соли. На дно банки положите укроп, листья хрена, по желанию корень хрена, острый перец, перец горошком и лавровый лист. Вскипятите рассол и залейте им огурцы.

Оставьте огурцы киснуть при комнатной температуре на три дня. Если воды станет мало, долейте рассола, чтобы огурцы были полностью покрыты им. Через три дня слейте его в кастрюлю, промойте огурцы и разложите их по банкам. Кипятите рассол в течение 5-7 минут, затем залейте его обратно в банки и закатайте их.

Маринованные грибы

Промойте грибы, отварите в подсоленной воде в течение 35-40 минут. Затем снимите с огня и промойте холодной водой. Приготовьте маринад: в один литр воды добавьте 8-9 столовых ложек 9%-го уксуса, 3,5 столовой ложки с горкой сахара, 1,5 столовой ложки с горкой соли, один лавровый лист, по четыре горошины душистого и черного перца, три гвоздики.

Доведите маринад до кипения, затем добавьте промытые грибы. Варите грибы в маринаде 15-20 минут. В это время простерилизуйте банки. Снимите грибы с огня и сразу же, горячими, разлейте вместе с маринадом по банкам. Закройте жестяными крышками и уберите в темное место.