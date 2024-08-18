Названы главные отличия сортов меда

Ежегодно с 14 по 27 августа в России отмечается медовый спас. Это православный праздник, который характеризуется началом интенсивного сбора меда. Корреспондент «Ямал 1» Елизавета Поварницына связалась с нутрициологом из Лабытнанги Мариной Мальгиной и выяснила, в чем заключаются главные отличия между сортами этого продукта.

По словам специалиста, все сорта меда абсолютно полезны и у каждого есть свой уникальный состав и свойства. Так, самый популярный вид меда – липовый. Он обладает антибактериальными свойствами, помогает при лечении кашля и оказывает местное действие при лечении ожогов и гнойных ран.

– Не менее полезен и гречишный мед. Этот сорт помогает организму быстрее прийти в себя после значительных кровопотерь, играет далеко не последнюю роль в лечении анемии и сердечно-сосудистых заболеваний, – объяснила специалист.

Для похудения часто используется акациевый мед: именно он улучшает метаболизм, а также «чистит» печень и почки.

– Донниковый мед, в свою очередь, благотворно влияет на состояние нервной системы. Его следует употреблять тем, кто часто переживает, – посоветовала Мальгина.

Во время беседы с журналистом нутрициолог также рассказала малоизвестные факты о меде. Так, продукт усваивается человеческим организмом практически на 100%, а по составу он схож с плазмой крови. По питательности мед вдвое уступает орехам, однако почти в два раза превышает мясо.

Прежде ямальский нутрициолог объяснила, чем могут быть опасны грибы.

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