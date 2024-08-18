Крыжовник, вишня и косточки абрикосов: топ рецептов варенья без сахара

В середине августа отмечают День малинового варенья — новый праздник для сладкоежек, а также для тех, кому сладкое противопоказано.

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16 августа на Руси отмечали день Исаакия Малинника — срок поспевания лучшей малины. А уж Днем малинового варенья эту дату назначил кто-то совсем недавно. Но мы не против, поэтому позвали повара Татьяну Иваненко, которая рассказала нам, как сварить варенье без сахара. То есть — полезное!

Сегодня учить кого-то варить варенье — занятие неблагодарное: рецептов повсюду полно, а традиционные передаются из поколения в поколение. Но я поделюсь с вами своими наработками, которые мои дети называют «ПП» — то есть маркируют как «полезное питание». Никаких сверхоткрытий тут, возможно, не случится, но все же. Итак, сахар сегодня называют врагом номер один, диабет принял форму мировой эпидемии. Ну и какое варенье в такой ситуации? Только полезное! Но сначала кое-что вам напомню:

Во-первых, если вы просто хотите минимизировать количество сахара, то ягоды можно перетереть с малым его количеством и заморозить, разложив по контейнерам. Причем если обычно на переработку идут килограммы сахара, в данном случае можно добавить на килограмм ягод 1–2 столовые ложки песка, не более. Избыток сахара не полезен и тем, кого глюкометр по-прежнему не расстраивает.

Во-вторых, почти все ягоды можно сохранить на зиму, применяя метод уваривания: чисто вымытые ягоды кладете в простерилизованную банку, помещаете ее в кастрюлю с водой, ставите на огонь. Уровень ягод будет постепенно понижаться, ваша задача — досыпать их, пока сок не польется через верх, а затем укупорить банку. Минус у такой «закрутки» один: она получается довольно кислой.

Теперь же — об альтернативах. Врачи говорят, что просто так переходить на заменители сахара не стоит, для этого желательна рекомендация врача. Но мы поговорим о рецептах, которые вряд ли принесут какой-то вред недиабетикам, поскольку я предлагаю готовить варенье на стевии, природном заменителе сахара.

Стевия... Дороговата, скажете вы? Да, дороже сахара: 200 граммов стоят 300 рублей, не меньше. Но она во много раз слаще сахара! Технологически никакой разницы между варкой варенья на сахаре и на стевии нет, просто последней потребуется меньше. Чтобы варенье получилось не слишком сладким, на 1 кг ягод я беру примерно 100 граммов стевии. Чистая стевия, кстати, встречается редко, как правило, в состав порошков входит эритритол (натуральный заменитель сахара). У него низкая калорийность, нулевой гликемический и инсулиновый индексы, так что переживать из-за этого не стоит. Варят варенье на стевии из любых поздних ягод, яблок, груш, черноплодной и красной рябины.

Вкусное лекарство

Малина не только вкусна, она еще и лекарь: при простуде заставит пропотеть и так «собьет» температуру.

Абрешек

Косточки от абрикосов разбейте, обжарьте на сухой сковороде, очистите от твердых пленочек и нарежьте. Половинки абрикосов загрузите в кипящий сироп из стевии, проварите и выключите, если хотите, чтобы они сохранили форму, и разварите — если хотите получить повидло. Нарезанные орешки добавьте примерно посреди варки.

Крыжапельс

Таким смешным словом назвали варенье из позднего крыжовника и апельсина мои дети, и слово у нас дома прижилось.

Итак: перебираем крыжовник, отстригаем плодоножки. Косточки убирать не обязательно. Апельсин с цедрой моем, нарезаем на кусочки, заливаем кипятком и варим минут 10, затем в чуть остывшую массу добавляем стевию и высыпаем туда крыжовник, даем закипеть и снимаем с огня. Довариваем до готовности в несколько приемов. Есть и другой рецепт крыжапельса, для ленивых: провариваем апельсин, добавляем стевию и крыжовник, варим все вместе, затем разбиваем массу блендером, довариваем и горячей фасуем в банки.

Яблотык с корицей

Если вам жаль падалицу, а к тому же вы стали обладателем нескольких отвалившихся от плетей тыквочек-недозрелок, можно сварить на стевии очень вкусное повидло с корицей — яблотык. Тыквочки нужно очистить от кожуры и косточек, нарезать, вскипятить в воде с лимоном и дать постоять, а затем слить. Затем ее смешивают с кусочками яблок, соком лимона, корицей и варят до готовности, после чего разбивают в пюре блендером.

Кабаренье с ароматом вишни

Пучок вишневых листьев прокипятите в небольшом количестве воды и дайте постоять, затем отцедите, листья идут на выброс.

В воду добавляем стевию, тонко нарезанный лимон, очищенный от цедры и косточек, после закипания добавляем нарезанные на ломтики кабачок (без кожицы и семян) и яблоки. Все перемешиваем, даем закипеть и выключаем. Кабаренье доваривается в несколько приемов. Это идеальный рецепт не столько для тех, кто обожает варенье, сколько для тех, кто вырастил слишком много кабачков.

КСТАТИ

Стевия некалорийна. Если вы употребляете десерты, в которых есть стевия, то сахар и правда минимизируется, однако калорийность других компонентов десерта никуда не девается. То есть если просто начать употреблять стевию, надеясь таким образом похудеть, ничего не получится — нужно менять рацион и вести активный образ жизни.

А еще редко, но случаются аллергические реакции на стевию, которые обычно выражаются зудом и покраснением. Будьте осторожны! Впрочем, много стевии вы не съедите — она настолько сладкая, что иногда кажется горьковатой.

НА ЗАМЕТКУ

Самое хлопотное для приготовления и «эстетское», на мой взгляд, варенье готовили в царской России: белую смородину очищали от косточек (!) и из одних только шкурок получали похожее на желе нечто.

ТО, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СТЕВИИ