Как правильно засушить специи и чай

Специалисты Роскачества пояснили: травы и чай необходимо собирать только в сухую погоду. Если они растут на частном участке, то за день лучше отказаться от полива. После сбора травы нужно оперативно отправить на сушку, чтобы не потерялись полезные свойства.

© СОВА

Можно поместить растения в бумажные пакеты, холщовые мешки или плетеные корзины. Не стоит использовать целлофан, так как сырье может вспреть. Из сушеных трав специалисты советуют сделать полезный чай или кофе, которые хорошо укрепляют иммунитет. Или добавлять их в блюда в качестве приправ.

Ранее эксперты рассказали, чем шпинат помогает здоровью.