Есть ли в заготовках витамины и как сохранить максимум пользы

В регионе разгар сезона закруток на зиму. Многие хозяйки увлеченно занимаются консервированием, заморозкой и сушкой плодов. Специалисты Роскачества рассказали, как сделать заготовки, чтобы сохранить больше витаминов.

Как сообщает издание «Крестьянская жизнь» со ссылкой на экспертов, максимум полезных веществ в дарах природы позволит сохранить заморозка. При этом замораживать можно почти все, что выращено на огороде и саду, включая картофель. Исключением станут продукты, содержащие много воды – огурцы и листовые салаты.

К слову, заморозка овощей имеет свои особенности. Их предварительно нужно бланшировать – опустить в кипящую воду или обработать паром. Сразу отправлять в морозильную камеру можно помидоры, а грибы лучше сначала отварить. Зелень обычно мелко режут, раскладывают в формочки и заливают водой. Также замораживать овощи лучше порционно, на одно приготовление.

Еще одним хороших способом сохранить урожай на зиму – сушка. Так, можно сохранить 55–60% полезных веществ, кроме того, в целости останутся полезных пищевые волокна. Но стоить помнить, сука позволит сохранить пользу плодов лишь недолгое время – не более 3–6 мес. Хранить сухофрукты лучше тканевых или бумажных упаковках.

Многие хозяйки предпочитают квасить или солить урожай, используя в качестве консерванта соль. Такие заготовки имеют пробиотические свойства. А квашенная капуста и вовсе может считаться чемпионом по содержанию полезных веществ и витаминов. Хранить ее можно до 8 месяцев.

А вот при мариновании витаминов сохраняется до 15%. В качестве маринадов используют лимонную кислоту, уксус, сок смородины или плоды японской айвы.

Варенья и компоты готовят при помощи тепловой обработки, используя сахар в качестве консерванта. В таких заготовках разрушается витамин С, остальные теряются на 20-30%.