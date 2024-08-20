Как правильно хранить подсолнечное масло

Куда лучше всего ставить подсолнечное масло после покупки: в холодильник или в тёмный шкаф? Вот что об этом говорят эксперты.

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Есть несколько факторов, которые нужно учитывать при хранении подсолнечного масла.

Свет. Чтобы избежать окисления, появления неприятного запаха и вкуса, подсолнечное масло нужно хранить в тёмном месте. В идеале — в кухонных шкафах и кладовых.

Температура. Масло нужно защищать от резких перепадов температур. Оптимальная температура для него — от +5 до +20 градусов Цельсия.

Кислород. Окисление масла происходит, когда оно контактирует с воздухом. Поэтому нужно после использования продукта плотно закрывать его.

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Тара. Лучше всего, если подсолнечное масло будет храниться в герметичной стеклянной таре тёмного цвета. Изготовлена она должна быть из стекла, хотя пластиковую тоже можно использовать.

Срок хранения. Рафинированное масло может храниться до 18 месяцев, нерафинированное — 6−12 месяцев. Также всегда проверяйте на упаковке срок годности.