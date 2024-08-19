Рецепт диетического борща

Диета — не повод отказываться от любимых блюд. Делимся рецептом диетического борща: достаточно заменить картофель фасолью.
Ингредиенты
- Свекла — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Фасоль вареная — 200 г
- Капуста белокочанная — 150 г
- Масло растительное — 3–4 ст. л.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Соль, свежая зелень — по вкусу
Способ приготовления
Фасоль замочите на ночь в холодной воде. Затем варите 1,5–2 часа до мягкости.
Лук и морковь очистите. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке. Выложите в сковороду с горячим маслом, жарьте до мягкости.
Нашинкуйте капусту. Выложите в сковороду и готовьте под крышкой 5 минут.
Свеклу очистите, измельчите на терке, выложите к зажарке и тушите еще 5–7 минут.
Во вместительной кастрюле вскипятите примерно 2,5 л воды.
Выложите в кастрюлю фасоль и зажарку, посолите, добавьте томатную пасту и варите 10 минут.
Зелень промойте, измельчите и всыпьте в суп. Следом добавьте лаврушку.
Диетический борщ готов! Перед подачей украсьте свежей измельченной зеленью.
- Калорийность — 25 ккал на 100 г
- Количество порций — 10
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