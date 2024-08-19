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Рецепт диетического борща: худеем вкусно

Диета — не повод отказываться от любимых блюд. Делимся рецептом диетического борща: достаточно заменить картофель фасолью.

Рецепт диетического борща
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Свекла — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Фасоль вареная — 200 г
  • Капуста белокочанная — 150 г
  • Масло растительное — 3–4 ст. л.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Соль, свежая зелень — по вкусу

Способ приготовления

Фасоль замочите на ночь в холодной воде. Затем варите 1,5–2 часа до мягкости.

Лук и морковь очистите. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке. Выложите в сковороду с горячим маслом, жарьте до мягкости.

Нашинкуйте капусту. Выложите в сковороду и готовьте под крышкой 5 минут.

Свеклу очистите, измельчите на терке, выложите к зажарке и тушите еще 5–7 минут.

Во вместительной кастрюле вскипятите примерно 2,5 л воды.

Выложите в кастрюлю фасоль и зажарку, посолите, добавьте томатную пасту и варите 10 минут.

Зелень промойте, измельчите и всыпьте в суп. Следом добавьте лаврушку.

Диетический борщ готов! Перед подачей украсьте свежей измельченной зеленью.

  • Калорийность — 25 ккал на 100 г
  • Количество порций — 10

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