Рецепт диетического борща

Диета — не повод отказываться от любимых блюд. Делимся рецептом диетического борща: достаточно заменить картофель фасолью.

Ингредиенты

Свекла — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Фасоль вареная — 200 г

Капуста белокочанная — 150 г

Масло растительное — 3–4 ст. л.

Томатная паста — 2 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль, свежая зелень — по вкусу

Способ приготовления

Фасоль замочите на ночь в холодной воде. Затем варите 1,5–2 часа до мягкости.

Лук и морковь очистите. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке. Выложите в сковороду с горячим маслом, жарьте до мягкости.

Нашинкуйте капусту. Выложите в сковороду и готовьте под крышкой 5 минут.

Свеклу очистите, измельчите на терке, выложите к зажарке и тушите еще 5–7 минут.

Во вместительной кастрюле вскипятите примерно 2,5 л воды.

Выложите в кастрюлю фасоль и зажарку, посолите, добавьте томатную пасту и варите 10 минут.

Зелень промойте, измельчите и всыпьте в суп. Следом добавьте лаврушку.

Диетический борщ готов! Перед подачей украсьте свежей измельченной зеленью.

Калорийность — 25 ккал на 100 г

Количество порций — 10

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