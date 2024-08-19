Имам баялды: классический рецепт турецкого блюда из баклажанов
Имам баялды — одно из самых популярных турецких блюд. Это баклажаны, запеченные с сочной овощной начинкой. Блюдо наполняет дом изысканным ароматом. Оно получается легким, но одновременно сытным, идеально подходящим для обеда или ужина. Приготовьте закуску по нашему рецепту.
Ингредиенты
- Баклажаны — 4 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Помидоры — 3 шт.
- Чеснок — 3–6 зубчиков (по вкусу)
- Болгарский перец — 2 шт.
- Петрушка — 1 пучок
- Растительное масло — 100 мл
- Сахарный песок — 1 ч. л.
- Соль, приправы, перец — по вкусу
- Лавровый лист — 2 шт.
Способ приготовления
Разрежьте вдоль на половинки баклажаны. Сделайте несколько надрезов на мякоти, посолите и отложите на полчаса. Нужно, чтобы ушла горечь. Затем хорошенько помойте плоды и дайте им высохнуть.
Тем временем на предварительно разогретой сковородке с каплей масла обжарьте баклажаны с двух сторон. Потом отправьте их на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
Лук и болгарский перец нарежьте тонкими полукольцами. Обжарьте их на среднем огне до мягкости. Добавьте чеснок, пропущенный через чеснокодавку, жарьте еще пару минут. Помидоры нарежьте кубиками и отправьте на сковороду. Посыпьте сахаром, солью, перцем, положите лаврушку и тушите 10–15 минут, пока масса не загустеет.
Баклажаны выложите в глубокую форму для запекания, углубите мякоть ложкой и начините их овощной смесью.
Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут. За 10 минут до окончания запекания снимите фольгу, чтобы блюдо немного подрумянилось.
Подавайте имам баялды горячим или теплым, украсив свежей петрушкой.
Интересная информация о турецкой закуске из баклажанов:
- калорийность — 85 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 1,5 часа.
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