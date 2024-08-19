Имам баялды: классический рецепт турецкого блюда из баклажанов

Имам баялды — одно из самых популярных турецких блюд. Это баклажаны, запеченные с сочной овощной начинкой. Блюдо наполняет дом изысканным ароматом. Оно получается легким, но одновременно сытным, идеально подходящим для обеда или ужина. Приготовьте закуску по нашему рецепту.

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Ингредиенты

Баклажаны — 4 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Чеснок — 3–6 зубчиков (по вкусу)

Болгарский перец — 2 шт.

Петрушка — 1 пучок

Растительное масло — 100 мл

Сахарный песок — 1 ч. л.

Соль, приправы, перец — по вкусу

Лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления

Разрежьте вдоль на половинки баклажаны. Сделайте несколько надрезов на мякоти, посолите и отложите на полчаса. Нужно, чтобы ушла горечь. Затем хорошенько помойте плоды и дайте им высохнуть.

Тем временем на предварительно разогретой сковородке с каплей масла обжарьте баклажаны с двух сторон. Потом отправьте их на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Лук и болгарский перец нарежьте тонкими полукольцами. Обжарьте их на среднем огне до мягкости. Добавьте чеснок, пропущенный через чеснокодавку, жарьте еще пару минут. Помидоры нарежьте кубиками и отправьте на сковороду. Посыпьте сахаром, солью, перцем, положите лаврушку и тушите 10–15 минут, пока масса не загустеет.

Баклажаны выложите в глубокую форму для запекания, углубите мякоть ложкой и начините их овощной смесью.

Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут. За 10 минут до окончания запекания снимите фольгу, чтобы блюдо немного подрумянилось.

Подавайте имам баялды горячим или теплым, украсив свежей петрушкой.

Интересная информация о турецкой закуске из баклажанов:

калорийность — 85 ккал на 100 г;

время приготовления — около 1,5 часа.

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