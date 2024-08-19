Зефир из абрикосов: рецепт диетического лакомства своими руками

Зефир из абрикосов — это легкий и вкусный десерт, который отличается ярким фруктовым ароматом и воздушной текстурой. Готовится он из простых ингредиентов, а результат порадует и вас, и ваших близких. Этот зефир станет отличным дополнением к чаю — повторите рецепт сами.

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Ингредиенты

Абрикосы — 500 г

Сахарный песок — 500 г

Белок яйца — 1 шт.

Желатин — 10 г

Вода — 100 мл

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Сахарная пудра для посыпки — по вкусу

Способ приготовления

Абрикосы вымойте, удалите косточки и разомните мякоть в пюре с помощью блендера. Можно также протереть пюре через сито, чтобы убрать кожицу.

Переложите абрикосовое пюре в кастрюлю, добавьте 250 г сахара и варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет, и уменьшится в объёме. Это займет примерно 10–15 минут. Снимите с огня и дайте остыть.

В небольшой миске замочите желатин в холодной воде на 10 минут, чтобы он набух. Затем подогрейте его на водяной бане или в микроволновке, чтобы полностью растворить.

В остывшее абрикосовое пюре добавьте ванильный сахар, желатин и тщательно перемешайте. Далее введите белок яйца и взбейте массу миксером до получения пышной и воздушной текстуры.

Переложите получившуюся массу в кондитерский мешок с насадкой. На пергаментной бумаге отсадите небольшие порции зефира, придавая им классическую форму.

Оставьте зефир при комнатной температуре на 12–24 часа, чтобы он хорошо подсох. Готовые зефирки посыпьте сахарной пудрой для дополнительной сладости.

Вот еще полезная информация о зефире из абрикоса:

калорийность — 150 ккал на 100 г;

время приготовления — около 1 дня (включая подсушивание).

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