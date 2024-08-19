Как появилась окрошка и самый народный рецепт холодного супа

Окрошка – популярный летний холодный суп. Сегодня в разных регионах и даже семьях его готовят на свой лад. Специалисты Роспотребнадзора поделились любопытными фактами об этом простом и одновременно сложном блюде.

Так, предшественником окрошки считается «тюря» – квас с нарубленным луком и размоченным хлебом. Это простое блюдо крестьян быстро завоевало всенародную любовь и вошло в меню ресторанов по всей стране. Ее готовили не только с мясом, но и с рыбой.

Один из первых рецептов окрошки можно найти в книге Василия Левшина «Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский» конца XVIII века. Тогда суп готовили из остатков жареного мяса разных сортов с добавлением соленых и свежих огурцов, зелени, рассола, кваса и уксуса. При этом картошку принято было подавать отдельно.

В советские годы рецепт обрел новую жизнь. Именно тогда вместо кваса стали использовать кефир, а вместо мяса и рыбы – колбасу.

Рецептов окрошки можно найти бесконечное множество. Но одним из самых известных можно назвать того, что вошел в легендарную «Книгу о вкусной и здоровой пище». Согласно ему вареную говядину, ветчину, язык, а также очищенные свежие огурцы нужно нарезать маленькими кубиками. Добавить также мелко накрошенный зеленый лук, предварительно его нужно размять ложкой, добавив немного соли – лук от этого станет мягким. Белки сваренных вкрутую яиц нарубить, а желтки растереть в кастрюле, добавить к ним сметану, немного горчицы, сахар, соль, тщательно перемешать и развести квасом. Затем в кастрюлю нужно отправить мясо, огурцы и лук. При подаче на стол окрошку посыпать мелко нарубленным укропом.

Приятного аппетита!