Сколько хранится мед и где его держать: советы сладкоежкам

Роспотребнадзор: мёд нужно хранить в герметично закрытой таре. Как и любой продукт, мёд требует особых условий хранения, которые учитывают его свойства. Например, он может запросто впитать в себя посторонние запахи. Но это не самое неприятное. При неправильном хранении мёд может забродить и потерять свои полезные свойства. Рассказываем, как правильно хранить мёд.

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Где надо хранить мёд

Натуральный мёд хранят в помещениях, куда не проникают прямые солнечные лучи, рассказали в Роспотребнадзоре.

Температура в помещении, где хранится мёд, не должна быть выше 20 градусов.

Важно, чтобы продукт был упакован в герметичную тару. Иначе он может забродить, особенно в помещении с высокой влажностью.

Верхний слой мёда может впитать влагу из воздуха, и начнётся брожение, предупредили эксперты.

Сколько хранится мёд

Рекомендуемый срок хранения натурального мёда в герметичной таре — два года от даты упаковывания.

Можно ли есть много мёда

Мёд считается очень ценным продуктом — в нём полно полезных витаминов и микроэлементов. Но даже здоровым людям налегать на этот продукт не советуют.

Всё дело в высоком содержании сахара, отметила диетолог Марьяна Джутова. Из-за этого мёд в больших количествах провоцирует проблемы с пищеварением.

Врач посоветовала есть мёд по чуть-чуть — не больше одной-двух ложек в день.