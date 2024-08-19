Перечислены необычные рецепты блюд из кабачка

Для тех, кто следит за фигурой

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Кабачки мы чаще привыкли есть в термически обработанном виде, однако молодые свежие плоды хороши и так. Кабачок может стать основой нескольких необычных свежих салатов.

Например, самый простой салат - нарезанный тонкими полукольцами молодой кабачок смешивают с крупно натертым сыром, добавляют немного свежей мяты и заправляют бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Та же заправка украсит другое сочетание овощей: кабачок с сыром, чесноком и спелыми помидорами. Те, кто хочет получить более сытное и, вместе с тем, оригинальное на вкус блюдо, могут нарезать кабачок, яблоко и петрушку, заправить салат сметаной и украсить его при подаче гренками из пшеничного хлеба.

Кабачок незаменим в летних супах. Самый диетический вариант - из кабачка и свежей капусты. К этому набору овощей подойдет также молодая морковь, помидор и болгарский перец. Все режут мелкими кубиками и варят, пока овощи не станут мягкими. В конце варки можно дополнить блюдо несколькими ложками зеленого горшка. При подаче кладут в тарелку побольше зелени, можно добавить сваренное вкрутую яйцо. Более сытный вариант предполагает те же ингредиенты, но суп варят на курином бульоне и добавляют в него картошку. Финальный аккорд - сливки по вкусу. На случай летней жары есть вариант холодного кабачкового супа. В этом случае кабачок слегка обжаривают с луком, тушат до мягкости, остужают, взбивают блендером в пюре и смешивают с йогуртом. В качестве акцента - немного чеснока и укропа.

Для тех, кто любит эксперименты

Кабачки - это целое пространство для творчества. Если вы устали от привычных кабачков на гарнир - попробуйте сделать кабачковую лапшу. Для этого кабачок нарезают тонкими полосками (можно с помощью специального ножа) и припускают в масле. Сочетают со всем, к чему подошла бы привычная паста.

Любители японской кухни могут сделать роллы - вместо риса в дело пойдут пластинки нарезанный вдоль кабачок. Его нужно слегка обжарить на растительном масле, выложить на бумагу, чтобы стекли излишки. Начинка зависит от креатива автора, но не забываем о классике - творог, разные виды сыров, зелень, чеснок.

Вариант для более плотного перекуса - фаршированный кабачок. Можно разрезать плод вдоль и вынуть мякоть - получится "лодочка". А можно нарезать поперек - будет подобие стаканчиков. Внутрь кладут мясной фарш, можно закрыть его кольцами помидоров, присыпать сыром - а потом запечь.

Наконец, пицца - тут кабачки можно использовать в трех форматах. Первый - положить тонкие кусочки в начинку. Второй - пустить кабачок в тесто (нужно натереть его на крупной терке, отжать лишний сок, добавить яйцо, соль и специи, насыпать муки до нужной консистенции). Третий вариант - сделать кабачок основой для пиццы, выложив начинку на положенные внахлест кольца или полоски кабачка.

Для тех, кто готов рискнуть

Тут у нас есть предложения для двух противоположных лагерей: тех, кто ценит вкус кабачка как таковой, и тех, кто надеется замаскировать его в блюде максимально.

Если смотреть на кабачок сил нет, а приготовить из него что-то нужно - попробуйте шоколадный торт. Для него берем по 200 граммов кабачка и сахарной пудры, яйцо, стакан муки, полстакана молока и 50 граммов сливочного масла. Не забудем про разрыхлитель (ориентируйтесь на рекомендации на пачке) и, конечно, про шоколад - нам потребуется плитка в 100 граммов темного шоколада. Кабачок трем на терке, смешиваем с остальными продуктами, причем шоколад ломаем на кусочки. Корж при температуре в 130 градусов запечется примерно за полчаса. Можно разрезать его вдоль, смазать джемом, шоколадным или сливочным кремом - и украсить на свой вкус.

Если же вы преданный фанат кабачков и ищете новых оттенков удовольствия - то для вас есть несколько рецептов смузи. Приведем три примера сочетаний для таких редко встречающихся, но явно отважных людей. Попробуйте следующие смеси: кабачок, кефир и мед; кабачок, огурец и петрушка; кабачок, яблоко и мед. Рискуйте, экспериментируйте, раздвигайте границы привычного.

Для тех, кто все же отчаялся съесть все сам

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