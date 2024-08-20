Эксперт перечислил продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов назвал продукты, которые опасно разогревать в микроволновой печи.

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Так, нельзя подогревать продукты с высоким содержанием воды: помидоры, виноград и куриную печень.

— Из-за резкого повышения температуры увеличивается давление и объем внутри продукта, нарушается целостность оболочки и происходит взрыв, — рассказал он РИА Новости.

Еще нельзя нагревать продукты, которые имеют плотную кожицу, пленку или оболочку: сосиски, сардельки, помидоры, яблоки, яйца в скорлупе и другие. Это увеличивает риск получения ожогов, травм и порчи бытовой техники. Нужно проткнуть продукт в нескольких местах ножом или вилкой, а отварные яйца следует очистить от скорлупы и разрезать на части.

При нагреве мясных изделий в них образуются продукты окисления холестерина, поэтому частое употребление разогретого таким образом мяса ведет к возрастанию риска возникновения сердечных заболеваний, предупредил эксперт.

Также не рекомендовано разогревать в СВЧ-печи зерновые каши, мюсли, ягоды, острый перец и зелень. Это приводит к потере полезных компонентов.

Ученые провели анализ 30 микроволновок, они выявили 747 родов бактерий. Среди них были и опасные для здоровья клебсиеллы, энтерококки и аэромонады.